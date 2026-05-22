Muzaffarpur Crime News: बिस्तर बदलकर सोई थी सास, रात 12 बजे समधी ने कर दिया ‘कांड’ सुबह होते ही गांव में मचा बवाल

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को अपने देवर की लव मैरिज कराना बहुत महंगा पड़ा. गुस्साए देवरानी के पिता ने महिला को गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बिस्तर बदलने के चलते जान गंवाने वाली महिला की सास बाल-बाल बच गई वरना उसकी भी मौत हो जाती. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,मीना देवी के देवर सुधीर पासवान के लंबे समय से रंजीत पासवान की बेटी से प्रेम संबंध है. इस बात से रंजीत पासवान खफा था और शादी के लिए तैयार नहीं हुआ. इस पर देवर सुधीर उसकी बेटी को भगा ले गया और शादी कर ली. इससे गुस्सा रंजीत पासवान ने मीना देवी की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपित रंजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है जो उसी गांव का रहने वाला है.

गुरुवार की रात को दिया हत्या को अंजाम

पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना गौड़ा गांव का है. आधी रात को गोलियों की आवाज से पूरा गांव जाग गया. घर पहुंचे तो जानकारी मिली कि गुरुवार की रात को करीब 12 बजे घर में घुसकर रंजीत पासवान ने मीना देवी (35) पर गोलियां बरसा दीं. बताया जा रहा है कि इस वारदात में बिस्तर बदलने से मृतका की सास बाल-बाल बच गई. उसका इरादा बिस्तर पर सोई महिला की हत्या से था. इ्त्तेफाक से इस रात मीना बिस्तर पर सोई थी.

लव मैरिज के बाद अलग रह रहा था सुधीर

मीना देवी के देवर सुधीर पासवान ने आरोपी रंजीत पासवान की बेटी के साथ शादी की और फिर अलग रह रहा था. दरअसल, रंजीत शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुधीर उसकी बेटी को साथ लेकर भाग गया. दोनों ने चुपके से शादी कर ली. डर की वजह से शादी के बाद सुधीर घर छोड़कर किसी अन्य जगह पर रह रहा था. इससे नाराज रंजीत पासवान ने अपने दामाद के पिता और उसकी मां की हत्या का प्लान बनाया और गुरुवार की रात को घर पहुंचा था.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत बहू की ‘अजब शर्त’ से इंदौर में हो गया गजब! 42 साल के चाचा की दुल्हन बनी 13 साल की पोती!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाराज रंजीत पासवान गुरुवार की रात पिस्टल लेकर सुधीर के घर में घुसा था. सुधीर की मां जिस खाट पर सोती थी. इत्तेफाक से उस पर उसकी भाभी मीना देवी सोई थी. रंजीत उसे ही सुधीर की मां समझ फायरिंग कर दी. रंजीत ने मीना को चार गोलियां मारी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: Britain News: कार में गगनदीप-मुंदील माहिल की हेट स्टोरी! शारीरिक संबंध, लव ट्राएंगल और सनसनीखेज मर्डर का क्या है रहस्य

यह भी पढ़ें: US Crime News: क्लास रूम में 17 साल की छात्रा से बना रहा था शारीरिक संबंध, एक दिन खिड़की बंद करना गया भूल