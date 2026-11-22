Muzaffarpur Mother Kills Daughter: बिहार के मुजफ्फरपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पहले एक नाबालिग मूकबधिर लड़की की इज्जत नोच डाली गई और उसके बाद जब मां को उसका साथ देना चाहिए था. तब उसने ही अपने बेटे के साथ मिलकर पीड़िता की हत्या कर दी. पुलिस को जब मामले के बारे में पता चाल तो उसने मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि उसके बेटे समेत दूसरे आरोपी फरार है.

घर में मिला नाबालिग पीड़िता का शव

यह मामला मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके के एक गांव का है. गुरुवार देर रात किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस को मिली थी. उसका शव घर में पड़ा हुआ था और गर्दन पर रस्सी लिपटी मिली थी. सूचना मिलते ही कांटी थानाध्यक्ष रविकांत पाठक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए. शुरुआत से ही पुलिस को परिवार के लोगों की भूमिका पर शक था. इसके बाद मृतका की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

जीजा ने किया था दुष्कर्म

पुलिस के मुताबिक, किशोरी के साथ सितंबर में गांव के ही एक व्यक्ति ने मृतका के साथ दुष्कर्म किया था, जो रिश्ते में उसका जीजा बताया जा रहा है. घटना के बाद गांववालों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की थी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. पीड़िता मूकबधिर थी, जिसके कारण उसके लिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भी काफी मुश्किल था. इस घटना के बाद परिवार के लोग भी पुलिस की जांच के दायरे में थे.

पूछताछ में मां ने कबूला जुर्म

मुजफ्फरपुर ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर के मुताबिक, जांच में सामने आया कि किशोरी की हत्या गला घोंटकर की गई थी. पूछताछ के दौरान उसकी मां ने बेटे के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की. मां ने हत्या के पीछे बेटी के कथित गलत आचरण को वजह बताया. पुलिस ने उसके बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। मां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया. इस बीच, मृतक के भाई और दूसरे नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रेड चल रही है.