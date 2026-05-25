Bihar: राजस्थान से मुजफ्फरपुर पहुंचा बारात, जयमाला के समय दूल्हे को देख भड़की दुल्हन, शादी से इनकार, वजह कर देगी हैरान

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चैंकाने वाला मामला सामने आया है. पूरा मामला मुरौल ओपी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 का है, जहां बिना दुल्हन के ही बारात को वापस लौटना पड़ा. आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने ‘दूल्हा बदले जाने’ की बात कहकर राजस्थान से आई बारात को बंधक बना लिया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए मामले को शांत कराया.

जानकारी के मुताबिक राम दास नाम के शख्स ने अपनी बेटी की शादी राजस्थान में तय की थी. 21 मई को शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. दरवाजे पर शहनाई और डीजे बज रहा था. लड़की पक्ष के सभी मेहमान दरवाजे पर पहुंच कर बारात आने का इंतजार किया जा रहा था. इसी बीच लड़के पक्ष के लोग राजस्थान से बारात लेकर पहुंचे.

दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार

वहीं जब जयमाला का समय आया तो मंडप पर आकर दुल्हन ने शादी से मना कर दिया, जिससे अचानक अफरा-तफरी मच गई. लड़की वालों ने वर पक्ष पर दूल्हा बदलने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कुछ ही देर में बारात में आए लोगों को कन्या पक्ष ने बंधक बना लिया.

इसी बीच पूरे घटनाक्रम की सूचना मुरौल ओपी पुलिस को मिली. थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक पंचायत बुलाई गई.

कैसे शांत हुआ मामला?

पंचायत में आपसी सहमति से यह फैसला लिया गया कि शादी की तैयारियों में लड़की पक्ष का जो भी खर्च हुआ है, उसका पूरा भुगतान लड़का पक्ष करेगा. लड़के वाले लड़की के लिए जो भी गहने, कपड़े या अन्य सामान लाए थे, उसे लड़की पक्ष के लोग उन्हें वापस सौंप देंगे. इस समझौते के बाद मामला शांत हो गया.