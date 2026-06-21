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Muzaffarpur Crime: 5 साल, एक परिवार और तीन मौत… बिहार की इस मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी दंग

Muzaffarpur Murder Mystery: मुजफ्फरपुर जिले में एक ही परिवार में तीसरी हत्या ने पुलिस और गांव वालों को हैरान कर दिया है. पानापुर OP थाने के रामतोहमा गांव में शनिवार देर रात एक 70 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

By: Shristi S | Published: June 21, 2026 10:12:06 PM IST

मुजफ्फरपुर में 5 साल के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या
मुजफ्फरपुर में 5 साल के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या


Bihar Triple Murder Case: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक ही परिवार में तीसरी हत्या ने पुलिस और गांव वालों को हैरान कर दिया है. पानापुर OP थाने के रामतोहमा गांव में शनिवार देर रात एक 70 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतक की पहचान मरछिया देवी (70) के रूप में हुई है, जो बलदेव पंडित की पत्नी थीं. बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात अपराधियों ने उन्हें मौके पर ही गोली मार दी. घटना की सूचना मिलने पर लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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पांच साल में एक ही परिवार में तीसरी हत्या

मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP ईस्ट-1 अलय वत्स, ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) कांतेश कुमार मिश्रा भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से गोली का एक खोखा बरामद किया. पुलिस जांच में पता चला है कि इससे पहले भी इसी परिवार में दो हत्याएं हो चुकी हैं.

जनवरी 2021 में परिवार के सदस्य रामेश्वर पंडित की हत्या कर दी गई थी. दिसंबर 2023 में मरचिया देवी के पोते की पत्नी सुनीता देवी का मर्डर हुआ था. अब जून 2026 में मरचिया देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इन मर्डर से पूरे इलाके में डर का माहौल है.

SIT करेगी जांच

SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ये मर्डर अनजान लोगों ने किए हैं. केस को सुलझाने और आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है. पुलिस सभी पॉसिबल एंगल से जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, अभी तक कोई साफ फैमिली, पर्सनल या ज़मीनी झगड़ा सामने नहीं आया है.

जांच एजेंसियां ​​इस बात पर भी विचार कर रही हैं कि कहीं कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान या सीरियल क्रिमिनल ने ये क्राइम तो नहीं किए. हालांकि, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है. SIT टीम अभी मर्डर के पीछे के मकसद की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर रही है. इस बीच, गांव में पुलिस सर्विलांस बढ़ा दी गई है.

Tags: biharcrimeMuzaffarpur
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