Home > बिहार > Bihar Crime: महिला ने पल्लू के नीचे छिपा के रखा था, पुलिस ने उठाया तो… गुप्त खबर के बाद मोतिहारी में पार्वती क्यों हुई गिरफ्तार?

Bihar Crime: महिला ने पल्लू के नीचे छिपा के रखा था, पुलिस ने उठाया तो… गुप्त खबर के बाद मोतिहारी में पार्वती क्यों हुई गिरफ्तार?

Motihari Ganja Smuggling: बिहार के मोतिहारी में पुलिस को एक ऐसी महिला पर शक हुआ, जो देखने में बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी, लेकिन उसके हरकते सामान्य नहीं थी. उसके बाद जब पुलिस ने महिला की तलाशी ली, तो उसके पल्लू के अंदर का राज़ देख पुलिस के भी पसीने छुट गए.

By: Shristi S | Published: September 11, 2026 3:51:17 PM IST

मोतिहारी में गांजा तस्करी को लेकर गिरफ्तार हुई पार्वती देवी
मोतिहारी में गांजा तस्करी को लेकर गिरफ्तार हुई पार्वती देवी


Motihari Woman Ganja Smuggler: बिहार के मोतिहारी में पुलिस को एक ऐसी महिला पर शक हुआ, जो देखने में बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी, लेकिन उसके हरकते सामान्य नहीं थी. पुलिस को अंदाजा था कि महिला के पास कुछ तो संदिग्ध सामान है, जिसे वह असहज महसूस कर रही है. इसके बाद जब पुलिस ने महिला की तलाशी ली, तो उसके पल्लू के अंदर का राज़ देख पुलिस के भी पसीने छुट गए. ऐसे में विस्तार से जानें कि पुलिस ने आखिरकार महिला के पल्लू में ऐसा क्या देख लिया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया?

पुलिस को मिली थी गांजा तस्करी की सूचना

पुलिस के मुताबिक, मामला मोतिहारी के बंजरिया थाना इलाके का है. वहां गांजा तस्करी को लेकर सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने सीधिया गुमटी के पास निगरानी बढ़ाई. इसी दौरान पुलिस की नजर पार्वती देवी पर पड़ी. संदिग्ध गतिविधि के आधार पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास से गांजे की कई छोटी-छोटी पुड़िया बरामद होने की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया. बरामद गांजे की मात्रा और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. 

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छोटी-छोटी पुड़ियों में था गांजा

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गांजे को छोटी-छोटी पुड़ियों में रखा गया था. पुलिस को आशंका है कि इन पुड़ियों को अलग-अलग लोगों तक पहुंचाया जाना था. हालांकि, महिला अकेले इस काम को अंजाम दे रही थी या उसके पीछे कोई और नेटवर्क काम कर रहा था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

किसके लिए ले जा रही थी गांजे की खेप?

महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था. साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं. फिलहाल पार्वती देवी से पूछताछ जारी है.

Tags: biharcrime
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