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Bihar: 23 लड़कियों और 1 लड़के कौन सा गलत काम कराते थे 3 आर्केस्ट्रा संचालक, रेड में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Bihar News: बिहार के मोतिहारी जिले से 23 लड़कियों और 1 लड़के को मुक्त कराया गया है.

By: JP Yadav | Published: June 19, 2026 4:01:16 PM IST

Bihar: 23 लड़कियों और 1 लड़के कौन सा गलत काम कराते थे 3 आर्केस्ट्रा संचालक, रेड में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Bihar: 23 लड़कियों और 1 लड़के कौन सा गलत काम कराते थे 3 आर्केस्ट्रा संचालक, रेड में हुआ चौंकाने वाला खुलासा


Bihar News: बिहार के मोतिहारी जिले में आर्केस्ट्रा में शामिल 23 नाबालिग लड़कियों और एक नाबालिग लड़के को मुक्त कराया है. इसके साथ ही 3 आर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है. आर्केस्ट्रा दलों में नाबालिग लड़कियों और लड़कों से जबरन काम कराया जा रहा था. इसके साथ ही पैसे भी बहुत कम दिए जा रहे थे. कानूनन नाबालिग बच्चों के किसी तरह का परिश्रम का काम कराना उचित नहीं है. इसके लिए भारतीय कानून के तहत सख्त सजा मिलती है. 

मोतिहारी के छौडादानो थाने की पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि आर्केस्ट्रा में शामिल नाबालिग लड़कियों और लड़कों से जबरन काम कराया जाता था. इस बाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने इस संबंध में पत्र भी लिखा था. मामले की जांच की जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

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इसके बाद मोतिहारी जिला पुलिस ने श्रम विभाग और मानव तस्करी निरोध इकाई के साथ मिलकर छौड़ादानो थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान टीम ने 23 नाबालिग लड़की और एक नाबालिग लड़के को मुक्त कराया गया है. 

जबरन का रहा रहे थे काम  

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि मोतिहारी जिले में संचालित राज म्यूजिकल ग्रुप, राजेंद्र पासवान म्यूजिकल ग्रुप और रामबाबू यादव म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े लोग नाबालिग बच्चों से काम ले रहे हैं. सूचना मिलने के बाद संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सभी बच्चों को मुक्त कराया और तीन संचालकों को गिरफ्तार किया है. 

उधर, अभियान को लेकर जिला पुलिस का कहना है कि महकमा लगातार मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में ताजा कार्रवाई करते हुए आर्केस्ट्रा में जबरन काम कर रहे हैं नाबालिग लड़कियों और एक नाबालिग लड़के को मुक्त कराया है. पुलिस का कहना है कि मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. 

बाल श्रम क्या है और क्या होती है सजा

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से उद्योग, कारखाने  या व्यवसाय में काम लेना गैर-कानूनी है. हालांकि, बच्चे चाहें तो घर में परिवार की मदद कर सकते हैं. इसके अलावा टीवी या फिल्म में बतौर कलाकार काम कर सकते हैं. इसके उल्लंघन पर  सजा और जुर्माना का प्रावधान है. बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने पर नियोक्ता (नियोक्ता/मालिक) को 6 महीने से 2 वर्ष तक की जेल के साथ 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

Tags: motihari news
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