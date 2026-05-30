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फेसबुक पर दोस्ती, फिर प्यार चढ़ा परवान, प्रेमी से शादी करने पहुंची नाबालिग, पहले से हैं दो पति?

बिहार में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से मिलने उसके गांव पहुंच गई और शादी की बात पर अड़ गई. लड़की नहीं मानी, तो पुलिस को दखलअंदाजी करनी पड़ी.

By: Deepika Pandey | Published: May 30, 2026 1:36:33 PM IST

प्रेमी के घर पहुंची नाबालिग प्रेमिका
प्रेमी के घर पहुंची नाबालिग प्रेमिका


Minor Lover Couple: बिहार के शेखपुरा में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. कहा जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की एक नाबालिग लड़के से फेसबुक पर बात करती थी और इसी बीच दोनों में प्यार हो गया. लड़की 100 किलोमीटर का सफर तय करके अचानक से उसके घर पहुंच गई और शादी पर अड़ गई. लड़के के घरवालों ने लड़की को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, तो ये मामला थाने तक पहुंच गया. वहीं पुलिस ने लड़की को समझाकर घर भेज दिया. लड़की जब घर पहुंची, तो दोनों परिवारों के बीच काफी देर तक बहस हुई. इसके बाद पुलिस ने दखल देकर मामला शांत कराया. 

शादी की जिद पर अड़ी नाबालिग

बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है. लड़की शेखपुरा के कोरमा क्षेत्र के एक गांव पहुंची और वहां शादी की जिद पर अड़ गई. लड़की के घरवालों ने उसे समझाने की काफी कोशिश की. हालांकि लड़की नहीं मानी और उसे समझाने के लिए काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर कोरमा थाना पहुंच गई. 

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दोनों फेसबुक पर करने लगे बातचीत

पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दोनों बात किया करते थे. दोनों के बीच बातचीत होने लगी और दोनों में प्यार हो गया. इसी बीच वो लड़की लड़के के घर पहुंच गई और शादी करने की जिद करने लगी. घरवालों ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी. देखते ही देखते गांव में लोगों की भीड़ जुट गई.

पहले से दो बार शादी कर चुकी है महिला

ग्रामीणों का कहना है कि लड़की पहले से शादीशुदा है और एक नहीं दो बार शादी कर चुकी हैं. हालांकि, अब तक इसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं चल सका है. पुलिसकर्मियों ने प्रेमी जोड़े के साथ ही दोनों परिवारों को समझा बुझाकर घर भेज दिया, वहीं इस मामले में जांच की जा रही है.

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Tags: Bihar Love Story
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