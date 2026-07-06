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बाल सुधार गृह में नाबालिग की मौत, लव मैरिज विवाद के बाद पहुंची थी जेल, परिजनों में मचा कोहराम

भोजपुर जिले में एक नाबालिग की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है. एक किशोरी 11 महीने से बाल सुधार गृह में थी और अचानक उसके परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली, जिसके बाद कोहराम मच गया.

By: Deepika Pandey | Published: July 6, 2026 2:28:01 PM IST

बाल सुधार गृह में नाबालिग की मौत
बाल सुधार गृह में नाबालिग की मौत


Minor Girl Death: भोजपुर जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां बाल सुधार गृह में रह रही एक नाबालिग किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. कहा जा रहा है कि लव मैरिज विवाद के बाद 11 महीने से किशोरी बाल सुधार गृह में थी. अब अचानक उसके परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली.

मृतका के पिता ने दी जानकारी

मृतका के पिता संजीत ने बताया कि उनकी बेटी करीब 10-11 महीने पहले एक युवक के साथ प्रेम विवाह करने के मामले में बाल सुधार गृह भेजी गई थी. पुलिस की कार्रवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था. चूंकि वह नाबालिग थी, इसलिए कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह में रखने का आदेश दिया था. वहीं, मामले में युवक भी गिरफ्तार हुआ था, जिसे करीब तीन-चार महीने पहले जमानत मिल गई थी. 

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बिहिया में पढ़ती थी लड़की

पिता ने बताया कि उनकी बेटी बिहिया में पढ़ाई करती थी और उसी दौरान बेलौना गांव के एक युवक से उसका प्रेम संबंध हो गया था. दोनों घर से चले गए थे, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया था. बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद किया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत किशोरी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

सोमवार सुबह मिली मौत की खबर

संजीत ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि परिवार के लोग समय-समय पर बाल सुधार गृह में उससे मिलने जाते थे और कपड़े व खाने-पीने का सामान भी देते थे. हाल ही में उसकी मां भी उससे मिलने गई थीं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. पुलिस और संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं.

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Tags: Minor Girl Death
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