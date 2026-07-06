महिला सिपाही को पत्नी बताकर रह रहा था सिपाही, असली पत्नी ने पहुंचकर मचा दिया हंगामा

Hamirpur News: प्रतापगढ़ में शुरू हुई एक प्रेम कहानी हमीरपुर तक पहुंच गई. देर रात पत्नी के साथ-साथ पुलिस तक को मौके पर पहुंचना पड़ा. एक महिला पुलिसकर्मी अपने साथ रह रहे सिपाही को मकान मालिक और आसपास के लोगों के सामने अपना पति बताती थी. दोनों किराए के मकान में साथ रह रहे थे लेकिन एक रात अचानक वहां सिपाही की असली पत्नी पहुंच गई और फिर जमकर हंगामा हो गया.

बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ में तैनाती के दौरान हुई थी. वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध शुरू हो गया. सिपाही पहले से शादीशुदा है और उसकी तीन महीने की एक बेटी भी है. दूसरी ओर, महिला पुलिसकर्मी की भी दो शादियां हो चुकी हैं. उसके एक पति की मौत हो चुकी है जबकि दूसरे पति से तलाक का मामला चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला पुलिसकर्मी पर एक युवक द्वारा दर्ज कराया गया शारीरिक शोषण का मामला भी अदालत में विचाराधीन है.

परिजनों ने लगाए आरोप

परिजनों का आरोप है कि जब प्रतापगढ़ में दोनों के रिश्ते की जानकारी पुलिस अधिकारियों को हुई थी, तब सिपाही को निलंबित कर दिया गया था और महिला पुलिसकर्मी को चेतावनी दी गई थी. बाद में महिला पुलिसकर्मी का तबादला हमीरपुर कर दिया गया. हमीरपुर पहुंचने के बाद महिला पुलिसकर्मी ने शहर के एक मोहल्ले में किराए का मकान लिया. आरोप है कि उसने वहां सिपाही को अपना पति बताकर साथ रखना शुरू कर दिया. सिपाही की पत्नी को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने अपने परिजनों के साथ दोनों का पता लगाया.

सिपाही पति का पत्नी घर पर इंतज़ार करती थी लेकिन वह तो महिला कांस्टेबल के साथ उसके कमरे पर मच्छरदानी लगा कर ड्यूटी करता था. महिला अपने सगे संबंधी और पुलिस लेकर महिला कांस्टेबल के कमरे पर पहुंच गयी, सिपाही पति को महिला कांस्टेबल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. 📍 घटना हमीरपुर की… pic.twitter.com/ph8PNDMs31 — Shoonya (@Shoonya_ydv) July 6, 2026

गर्लफ्रेंड संग बंद कमरे में मिला सिपाही

3 जुलाई की देर रात, पत्नी अपने परिवार और पुलिस के साथ किराए के मकान पर पहुंची, तो वहां सिपाही और महिला पुलिसकर्मी आपत्तिजनक हालत में मिले. यह देखते ही पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने मौके पर ही अपने पति की पिटाई शुरू कर दी. घर के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को कोतवाली ले जाया गया. इसके बाद काफी देर तक बातचीत चलती रही.

पत्नी ने नहीं दर्ज कराई लिखित शिकायत

हालांकि, पुलिस का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है लेकिन अभी तक सिपाही की पत्नी की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. इसके कारण इस मामले में फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. वहीं सिपाही की पत्नी ने महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.