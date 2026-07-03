Home > बिहार > कई महीनों से किसी और की बीवी संग पति बना रहा था अवैध संबंध, जब पत्नी पुहंची ससुराल; तो युवक ने कर दिया ‘कांड’ फिर जो हुआ…

कई महीनों से किसी और की बीवी संग पति बना रहा था अवैध संबंध, जब पत्नी पुहंची ससुराल; तो युवक ने कर दिया ‘कांड’ फिर जो हुआ…

Bihar News: बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवती ने अपने पति पर गैर महिला से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है. परेशान होकर युवती टावर पर चढ़ गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 3, 2026 12:19:09 PM IST

बिहार न्यूज
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बिहार के बगहा नगर में पति से परेशान युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. युवती ने बताया कि उसने अपने प्रेमी से मंदिर में विवाह किया था, लेकिन बाद में पति ने उसके साथ मारपीट की, घर से निकाल दिया. युवती ने आरोप लगाया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से संबंध है. हालांकि, पुलिस अभी जांच कर रही  जानिए पूरा मामला. 

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला बिहार के बगहा नगर के मंगलपुर औसानी पंचायत के वार्ड संख्या-12 निवासी उमेश सहनी के पुत्र विकास साहनी पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के घुघली निवासी रंजना कुमारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं . युवती का कहना है कि वह और विकास उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित एक निजी कंपनी में साथ काम करते थे . इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ और वर्ष 2025 में दोनों ने मंदिर में विवाह कर लिया. इसके बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे .रंजना का आरोप है कि कुछ समय बाद विकास अपने घर बगहा लौट आया और धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगा . 

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पति ने की मारपीट

आगे युवती ने बताया कि उसके पति ने उससे फोन पर बातचीत भी बंद कर दी. फिर युवती ने अपने पति को खोजने का फैसला किया. वह घुघली से खोजबीन करते हुए अपने ससुराल बगहा पहुंची. लेकिन वहां पुहंचने पर विकास ने उसके साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया और घर से निकाल दिया. इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया. युवती ने आरोप लगाया कि विकास का किसी अन्य महिला से संबंध है और इसी कारण वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर रहा है.

कोई नहीं सुन रहा था शिकायत

युवती ने बताया कि उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं मिला तो आक्रोश और मानसिक तनाव में वह शुक्रवार सुबह रेलवे स्टेशन परिसर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई . घटना की सूचना मिलते ही पटखौली थानाध्यक्ष उत्पल कांत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे . पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवती को समझाया, जिसके बाद वह सुरक्षित नीचे उतर आई . इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई.

थानाध्यक्ष ने क्या कहा?

पटखौली थानाध्यक्ष उत्पल कांत ने बताया कि युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है. मामले में दोनों पक्षों के परिजनों को थाने बुलाया गया है. उनके आने के बाद पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

रिपोर्ट…दीपक कुमार

यह खबर भी पढ़ें: बीजेपी सांसद रवि किशन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, AI निर्मित अश्लील और अपमानजनक पोस्ट हटाने के निर्देश

Tags: bihar news
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