किशनगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.357 किलो स्मैक बरामद; 4.70 करोड़ की खेप के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Bihar News: किशनगंज पुलिस ने कोचाधामन थाना क्षेत्र के रहमतपाड़ा के पास एक कार से 2.357 किलोग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद की है. इस खेप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 4 करोड़ 70 लाख रुपये है, और पुलिस ने दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

कोचाधामन थाना क्षेत्र का रहमतपाड़ा बिहार के किशनगंज जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण और व्यस्त क्षेत्र है. यह स्थान रहमतपाड़ा चौक और मस्तान चौक के रूप में जाना जाता है. और यह अक्सर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस की सघन वाहन जांच (Vehicle Checking) का प्रमुख केंद्र रहता है.

गिरफ्तारी और बरामदगी

* पकड़े गए तस्करों में एक मधेपुरा और दूसरा मालदा (पश्चिम बंगाल) का रहने वाला है.

* मालदा से मधेपुरा की ओर जा रही एक कार को रोककर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी ली गई थी.

* पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ-1 खुसरू सिराज के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

तलाशी में मिली चीजों को किया जब्त

जानकारी के अनुसार, रविवार की रात्रि को सदर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने रामपुर चेक पोस्ट से 698.5 ग्राम हेरोइन के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. बरामद माल की कीमत अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो वाहन, तीन मोबाइल फोन तथा 22,400 रुपये नकद भी बरामद किया था.

स्पेशल टास्क फोर्स का गठन

पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार, सूचना प्राप्त हुई कि मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप चार पहिया वाहन से लेकर कोचाधामन थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है. सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के द्वारा खुसरू सिराज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, किशनगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. विशेष टीम में , थानाध्यक्ष कोचाधामन, प्रभारी धनपुरा पिकेट, जिला आसूचना इकाई, ए०एन०टी०एफ० के पुलिस पदाधिकारी, कर्मी एवं कोचाधामन, घनपुरा पिकेट के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को शामिल किया गया. पुलिस प्रशासन की चौकसी के कारण तस्करों की एक न चली, और पुलिस ने उन्हें धर दबोचा. यह पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ चल रहीं मुहिम में एक बड़ी कामयाबी के रुप में देखा जा रहा है.

नशा या मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Smuggling) नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए मुख्य रूप से विशेष कानून लागू होता है: