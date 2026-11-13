Bihar Crime: दो कत्ल के बाद 12 दिन से फरार था ASI, अब इस हाल में मिला लाश! मधुबनी कांड में आया नया मोड़

Madhubani Crime: कई समय से एक ASI की तलाश देश के कई राज्यों में की जा रही थी. वहीं अब तलाश खत्म हुई और उन्हें ढूंढ किया गया. लेकर हैरान कर देने वाले बात ये है कि ASI की लाश बरामद हुई है. जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी ASI चंद्रमोहन सिंह पर एक महिला से रेप की कोशिश और दो लोगों की हत्या का आरोप था. घटना के बाद से वो गायब था. वहीं अब 12 दिन बाद गुरुवार को उसी गांव में उसकी लाश मिली. इतना ही नहीं, लाश के पास से उसका आधार कार्ड भी मिला है.

आखिर क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरी घटना मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ की बताई जा रही है. बता दें कि 3 नवंबर को ASI चंद्रमोहन सिंह पर एक महिला से रेप की कोशिश का आरोप लगा था. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान गांववालों ने उसे महिला के साथ पकड़ लिया था. गुस्साए गांववालों ने फिर उसे घेर लिया और उसी कमरे में बंद कर दिया जहां वह महिला के साथ पकड़ा गया था.

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गांववालों पर किया हमला

आरोप है कि गांववालों से घिरने के बाद ASI चंद्रमोहन सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से चार राउंड फायरिंग की. फायरिंग में चार लोगों को गोली लगी, घायलों में से दो की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी ASI मौके से फरार हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. ASI चंद्रमोहन सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गईं. बिहार और दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल में भी रेड की गई. आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को तीन लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई थी. लेकिन, पुलिस उसे पकड़ पाती, उससे पहले ही उसी गाँव में उसकी लाश बरामद हुई.