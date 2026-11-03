इश्क ने करवाया मर्डर! पुलिसवाले का गैर महिला से चल रहा था अवैध संबंध, एक दिन गांववालों ने रंगे हाथों पकड़ा, फिर…

बिहार के मधुबनी जिले के ASI का महिला से अवैध संबंध था. जब ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, तो उसने सर्विस पिस्टल से फायरिंग कर दी. इसमें 3 लोग घायल हो गए और 1 लोगों की मौत हो गई. इस घटना से आस-पास के इलाके में दहशत का माहौल है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

कहां का और क्या है मामला?

यह सनसनीखेज घटना मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिराजगढ़ गांव की है. बलिराजगढ़ के पास तैनात ASI का गांव की एक महिला के साथ कथित अवैध संबंध था. बताया जा रहा है कि बीती रात वह महिला के घर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. जब विवाद बढ़ा, तो ग्रामीणों ने आरोपी को घेर लिया. इसके बाद आरोपी ASI ने अपनी सर्विस पिस्टल से चार राउंड फायरिंग कर दी. इसमें अशोक यादव समेत चार ग्रामीण घायल हो गए.

एक की हुई मौत

गोलीबारी के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज के दौरान अशोक यादव की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आरोपी को किया निलंबित

घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी के SSP योगेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी ASI को निलंबित करने के साथ उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. गोलीबारी की इस घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है.

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