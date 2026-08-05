Home > क्राइम > Muskan Death Mystery: कौन थी लखनऊ की खूबसूरत मुस्कान?  500 किलोमीटर दूर ‘बदनाम गली’ में संदिग्ध हालात में गई जान!

Muskan Death Mystery: कौन थी लखनऊ की खूबसूरत मुस्कान?  500 किलोमीटर दूर ‘बदनाम गली’ में संदिग्ध हालात में गई जान!

Sarika Pal alias Muskan Death Mystery: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली सारिका पाल उर्फ मुस्कान की बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई.

By: JP Yadav | Published: August 5, 2026 8:11:18 AM IST

Muskan Death Mystery: कौन थी लखनऊ की खूबसूरत मुस्कान?  500 किलोमीटर दूर 'बदनाम गली' में संदिग्ध हालात में गई जान!
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Sarika Pal alias Muskan Death Mystery: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली नर्तकी (Dancer) 20 वर्षीय सारिका पाल उर्फ़ मुस्कान की 500 किलोमीटर दूर बिहार के  मुजफ्फरपुर जिले में संदिग्ध हालात में हुई मौत से हड़कंप मच गया है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही हत्या की जांच में जुट गई है. मूलरूप से लखनऊ की रहने वाली करीब 6 साल पहले यहां पर शिफ्ट हुई. इस दौरान वह कई मकानों में किराये पर रही. फिलहाल वह मुज़फ्फरपुर के शुक्ला रोड पर स्थित किराये के मकान में रह रही थी.  

स्थानीय लोगों के अनुसार, मुज़फ्फरपुर के शुक्ला रोड में किराया पर रह रही थी. वह पिछले कई महीनों से मुस्कान इसी मकान में 2nd फ्लोर पर रह रही थी. ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किरायेदार ने बताया कि मंगलवार (04 अगस्त, 2026) को दोपहर के दौरान करीब 12:30 बजे जब मुस्कान की आवाज़ नहीं सुनी तो उसके रूम में जाकर देखा.  दरवाजा अंदर से बंद था. स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा खोलने पर देखा गया कि मुस्कान फंदे से लड़की हुई थी जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. 

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Tags: bihar crime
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