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Love Jihad: संगीता को बनाया सानिया खातून! फिर आलम ने प्रेग्नेंट कर किया ऐसा कांड; मामला जान खौल उठेगा खून

Love Jihad in Bihar: बिहार के रक्सौल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर एक युवती को अपने प्यार में फसाया.

By: Heena Khan | Published: May 16, 2026 1:45:07 PM IST

love jihad in bihar
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Love Jihad in Bihar: बिहार के रक्सौल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर एक युवती को अपने प्यार में फसाया.  इतना ही नहीं इस दौरान उसने एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड बनवाकर उसका यौन शोषण किया, वहीँ प्रेग्नेंट होने पर उसे छोड़ दिया. हसरे आलम नाम के एक युवक पर इस बात का आरोप है कि उसने अपना धर्म और नाम बदलकत लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, और बाद में एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड बनवाया, जिसमें युवती की पहचान संगीता पासवान से बदलकर सानिया खातून कर दी गई. आरोप है कि हसरे आलम ने युवती का यौन शोषण किया और गर्भवती होने पर उसे बेसहारा छोड़ दिया.

आलम बना राज और… 

आपकी जानकारी के लिए बताए दें ये शख्स अदापुर प्रखंड के कचुरवारी गांव का रहने वाला है जो संगीता पासवान से तब मिला जब वो  सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे थे. बताया जा रहा है कि हसरे आलम ने अपना असली नाम और धर्म छिपाया, खुद को ‘राज’ बताया, और बाद में संगीता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. युवती का भरोसा जीतने के लिए, वह बिहार से नेपाल के जनकपुर स्थित मंदिरों तक गया, जहाँ उसने हिंदू रीति-रिवाजों और पूजा-पाठ में हिस्सा लिया. उसने खुद को एक हिंदू युवक दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया.

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ऐसे बदली युवती की पहचान 

इसके बाद, युवती की पहचान बदल दी गई और एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड बनवाया गया, जिसमें संगीता पासवान का नाम सानिया खातून के रूप में दर्ज किया गया. आरोप है कि बाद में उसने युवती का यौन शोषण किया. और जब वो गर्भवती हो गई, तो उसने अपनी असली पहचान उजागर कर दी. उसने स्वीकार किया कि वो “राज” नहीं, बल्कि हसरे आलम है, और वो पहले से ही शादीशुदा है. पीड़ित युवती का आरोप है कि इसके बाद, उस पर हिंदू धर्म छोड़ने, इस्लाम अपनाने, और रोज़ा तथा नमाज़ जैसे इस्लामी रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए दबाव डाला गया. जब युवती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो आरोपी उसे छोड़कर फ़रार हो गया. फ़िलहाल, युवती “स्वच्छ रक्सौल” संस्था द्वारा संचालित एक महिला आश्रय गृह में रह रही है. युवती गर्भवती है, और संस्था उसकी देखभाल तथा सहायता कर रही है.

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Tags: bihar newscrime newslove affairlove jihad
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