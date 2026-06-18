खेत में फसल काटने गई थी नाबालिग, प्रेमी ने खेत में… प्रेम का खौफनाक अंत, हैरान कर देगा मामला

Bihar Minor Murder Case: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 15 साल की किशोरी की हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि पहले नाबालिग का अपहरण किया गया औ फिर उसके प्रेमी ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत इकट्ठे किए गए.

पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. किशोरी के परिजनों ने राहुल के साथ रवि और भैयान लाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया.

दुपट्टे से घोंटा गला

जानकारी के अनुसार, ये मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. मंगलवार शाम को 15 वर्षीय नाबालिग पिपरमेंट की फसल काटने खेत पर गई थी. देर शाम वो घर वापस लौट रही थी, इसी बीच गांव का ही राहुल उससे मिला. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद आरोपी ने किशोरी का दुपट्टा लेकर उसका गला घोंट दिया और उसके शव को खेत में ही छोड़ दिया.

खेत में मिला लड़की का शव

देर रात तक जब लड़की घर नहीं पहुंची, तो उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की. 16 जून की रात करीब 10:30 बजे डायल-112 पर लड़की के अपहरण की जानकारी मिली थी. पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया. उसने हत्या की बात को स्वीकार कर लिया. उसकी निशानदेही पर खेत से लड़की का शव मिला. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रेम-प्रसंग का अंजाम मौत

शुरुआती जांच में सामने आया है कि राहुल और किशोरी के बीच कुछ समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी. हत्या में तीन लोग शामिल थे. राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं दो अन्य की तलाश जारी है.

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