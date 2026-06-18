Home > बिहार > खेत में फसल काटने गई थी नाबालिग, प्रेमी ने खेत में… प्रेम का खौफनाक अंत, हैरान कर देगा मामला

खेत में फसल काटने गई थी नाबालिग, प्रेमी ने खेत में… प्रेम का खौफनाक अंत, हैरान कर देगा मामला

बिहार के कौशांबी में एक लड़की खेत में फसल काटने के लिए गई थी. इसी दौरान उसका प्रेमी खेत में आ गया और दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई. आरोपी ने गुस्से में लड़की के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया.

By: Deepika Pandey | Published: June 18, 2026 1:13:01 PM IST

बिहार में नाबालिग की हत्या
बिहार में नाबालिग की हत्या


Bihar Minor Murder Case: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 15 साल की किशोरी की हत्या कर दी गई. पुलिस का कहना है कि पहले नाबालिग का अपहरण किया गया औ फिर उसके प्रेमी ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत इकट्ठे किए गए. 

पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. किशोरी के परिजनों ने राहुल के साथ रवि और भैयान लाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. 

You Might Be Interested In

दुपट्टे से घोंटा गला

जानकारी के अनुसार, ये मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. मंगलवार शाम को 15 वर्षीय नाबालिग पिपरमेंट की फसल काटने खेत पर गई थी. देर शाम वो घर वापस लौट रही थी, इसी बीच गांव का ही राहुल उससे मिला. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद आरोपी ने किशोरी का दुपट्टा लेकर उसका गला घोंट दिया और उसके शव को खेत में ही छोड़ दिया.

खेत में मिला लड़की का शव

देर रात तक जब लड़की घर नहीं पहुंची, तो उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की. 16 जून की रात करीब 10:30 बजे डायल-112 पर लड़की के अपहरण की जानकारी मिली थी. पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया. उसने हत्या की बात को स्वीकार कर लिया. उसकी निशानदेही पर खेत से लड़की का शव मिला. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रेम-प्रसंग का अंजाम मौत

शुरुआती जांच में सामने आया है कि राहुल और किशोरी के बीच कुछ समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी. हत्या में तीन लोग शामिल थे. राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं दो अन्य की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें: Meerut Murder Case: मम्मी का सीक्रेट जान गया था 6 साल का मासूम! राज खुलने का डर और फिर कत्ल…प्रेमी बना कातिल

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अब बिना PAN नहीं होंगे बड़े लेनदेन! ₹2 लाख की...

June 18, 2026

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026
खेत में फसल काटने गई थी नाबालिग, प्रेमी ने खेत में… प्रेम का खौफनाक अंत, हैरान कर देगा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खेत में फसल काटने गई थी नाबालिग, प्रेमी ने खेत में… प्रेम का खौफनाक अंत, हैरान कर देगा मामला
खेत में फसल काटने गई थी नाबालिग, प्रेमी ने खेत में… प्रेम का खौफनाक अंत, हैरान कर देगा मामला
खेत में फसल काटने गई थी नाबालिग, प्रेमी ने खेत में… प्रेम का खौफनाक अंत, हैरान कर देगा मामला
खेत में फसल काटने गई थी नाबालिग, प्रेमी ने खेत में… प्रेम का खौफनाक अंत, हैरान कर देगा मामला