Bihar: बिहार में भाड़े पर पति-पति और बच्चे को हायर कर हो रही शराब की तस्करी, मोतिहारी में पुलिस ने फर्जी दंपती को पकड़ा

Bihar News: बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पांच सौ में भाड़े पर बच्चा, एक हजार में भाड़े पर पति और पंद्रह सौ में भाड़े पर पत्नी को हायर कर उसी के माध्यम से शराब कारोबारी शराब की तस्करी करा रहा है. यह मामला तब उजागर हुआ जब मोतिहारी में उत्पाद विभाग की टीम ने कार के तहखाने में लदे अंग्रेजी शराब को जब्त किया.

इसक बाद पुलिस ने कार में सवार कथित पति-पत्नी और बच्चे से जब पूछताछ की तो पता चला कि आपस में पारिवारिक संबंध बताने वाले ये लोग फर्जी रिश्तेदार हैं. बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग डुमरिया घाट की ओर से कार से आ रहे हैं, जिसमें शराब होने की बात कही गई.

कार में सवार लोग करने लगे पुलिस से बहस

ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम ने कोटवा के समीप नेशनल हाइवे पर कार को रोका, जिसके बाद कार में सवार लोगों पुलिस से इस बात को लेकर बकझक करने लगे कि वे तीनों पति पत्नी और बच्चा थावे मंदिर से पूजा कर के लौट रहे हैं और पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है.

पुलिस को कार में शराब की सूचना मिली थी, इसकी वजह से गाड़ी को जब्त कर उत्पाद थाना लाया गया और जब तलाशी ली गई तो कार के तहखाने से भारी मात्रा में शराब मिली.

पूरी तरह से फर्जी था रिश्ता

इस कार्रवाई में चौंकाने वाली बात यह सामने आई की, जो कह रहा था कि हम आपस में पति पत्नी और एक मेरा बच्चा है, वह रिश्ता पूरी तरह से फर्जी था. हकीकत यह थी कि शराब कारोबारी इन लोगों को रुपये देकर भाड़े का पति पत्नी और बच्चा बनाकर हायर किया था.

इनके माध्यम से पड़ोसी राज्य यूपी से शराब लाया जा रहा था और इसे मुजफ्फरपुर में सप्लाई किया जाना था. हालांकि, पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया. पूरे प्रकरण में यह बात सामने आई कि शराब कारोबारी अब भाड़े पर पति पत्नी और बच्चे को हायर कर उनके माध्यम से शराब की तस्करी करवा रहा है, ताकि पुलिस परिवार समझ कर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी पर अब तस्करों का यह राज भी खुल गया.

(अमित कुमार की रिपोर्ट)