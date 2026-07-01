Home > बिहार > Bihar: बिहार में भाड़े पर पति-पति और बच्चे को हायर कर हो रही शराब की तस्करी, मोतिहारी में पुलिस ने फर्जी दंपती को पकड़ा

Bihar: बिहार में भाड़े पर पति-पति और बच्चे को हायर कर हो रही शराब की तस्करी, मोतिहारी में पुलिस ने फर्जी दंपती को पकड़ा

Motihari News: यूपी से शराब लाया जा रहा था और इसे मुजफ्फरपुर में सप्लाई किया जाना था. हालांकि, पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया. पूरे प्रकरण में यह बात सामने आई कि शराब कारोबारी अब भाड़े पर पति पत्नी और बच्चे को हायर कर उनके माध्यम से शराब की तस्करी करवा रहा है.

By: Hasnain Alam | Published: July 1, 2026 9:09:32 PM IST

मोतिहारी शराब तस्करी केस
मोतिहारी शराब तस्करी केस


Bihar News: बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पांच सौ में भाड़े पर बच्चा, एक हजार में भाड़े पर पति और पंद्रह सौ में भाड़े पर पत्नी को हायर कर उसी के माध्यम से शराब कारोबारी शराब की तस्करी करा रहा है. यह मामला तब उजागर हुआ जब मोतिहारी में उत्पाद विभाग की टीम ने कार के तहखाने में लदे अंग्रेजी शराब को जब्त किया.

इसक बाद पुलिस ने कार में सवार कथित पति-पत्नी और बच्चे से जब पूछताछ की तो पता चला कि आपस में पारिवारिक संबंध बताने वाले ये लोग फर्जी रिश्तेदार हैं. बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग डुमरिया घाट की ओर से कार से आ रहे हैं, जिसमें शराब होने की बात कही गई.

You Might Be Interested In

कार में सवार लोग करने लगे पुलिस से बहस

ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम ने कोटवा के समीप नेशनल हाइवे पर कार को रोका, जिसके बाद कार में सवार लोगों पुलिस से इस बात को लेकर बकझक करने लगे कि वे तीनों पति पत्नी और बच्चा थावे मंदिर से पूजा कर के लौट रहे हैं और पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है. 

पुलिस को कार में शराब की सूचना मिली थी, इसकी वजह से गाड़ी को जब्त कर उत्पाद थाना लाया गया और जब तलाशी ली गई तो कार के तहखाने से भारी मात्रा में शराब मिली.

पूरी तरह से फर्जी था रिश्ता

इस कार्रवाई में चौंकाने वाली बात यह सामने आई की, जो कह रहा था कि हम आपस में पति पत्नी और एक मेरा बच्चा है, वह रिश्ता पूरी तरह से फर्जी था. हकीकत यह थी कि शराब कारोबारी इन लोगों को रुपये देकर भाड़े का पति पत्नी और बच्चा बनाकर हायर किया था. 

इनके माध्यम से पड़ोसी राज्य यूपी से शराब लाया जा रहा था और इसे मुजफ्फरपुर में सप्लाई किया जाना था. हालांकि, पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया. पूरे प्रकरण में यह बात सामने आई कि शराब कारोबारी अब भाड़े पर पति पत्नी और बच्चे को हायर कर उनके माध्यम से शराब की तस्करी करवा रहा है, ताकि पुलिस परिवार समझ कर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी पर अब तस्करों का यह राज भी खुल गया.

(अमित कुमार की रिपोर्ट)

Tags: bihar newsmotihari news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026

कितनी अमीर हैं काव्या मारन?

July 1, 2026

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?

July 1, 2026

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026
Bihar: बिहार में भाड़े पर पति-पति और बच्चे को हायर कर हो रही शराब की तस्करी, मोतिहारी में पुलिस ने फर्जी दंपती को पकड़ा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar: बिहार में भाड़े पर पति-पति और बच्चे को हायर कर हो रही शराब की तस्करी, मोतिहारी में पुलिस ने फर्जी दंपती को पकड़ा
Bihar: बिहार में भाड़े पर पति-पति और बच्चे को हायर कर हो रही शराब की तस्करी, मोतिहारी में पुलिस ने फर्जी दंपती को पकड़ा
Bihar: बिहार में भाड़े पर पति-पति और बच्चे को हायर कर हो रही शराब की तस्करी, मोतिहारी में पुलिस ने फर्जी दंपती को पकड़ा
Bihar: बिहार में भाड़े पर पति-पति और बच्चे को हायर कर हो रही शराब की तस्करी, मोतिहारी में पुलिस ने फर्जी दंपती को पकड़ा