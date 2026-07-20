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आखिर कौन थी वह महिला? जिसके लिए आधी रात में लाठी लेकर निकले लालू यादव

Lalu Prasad Yadav: बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने रात को लेकर निकलकर लोगों का हाल चाल जानने का अभियान शुरू किया था. इसी कड़ी में वह एक दिन ईंट-भट्ठे पर पहुंच गए.

By: JP Yadav | Published: July 20, 2026 12:21:33 PM IST

आखिर कौन थी वह महिला? जिसके लिए आधी रात में लाठी लेकर निकले लालू यादव
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Lalu Prasad Yadav: बिहार में कई सालों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे लालू प्रसाद यादव का अंदाज ही निराला रहा. वह अपने कार्यों से लोगों के साथ-साथ अधिकारियों को भी चौंका देते थे. 1990 के दशक में मंडल आयोग की वृहद सिफारिश को निचले तबके का हौसला बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव हमेशा तत्पर रहते थे. तत्कालीन सीएम ने समाज में उत्पीड़ित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने शुरू किए थे, जिसकी तारीफ दशकों बाद भी होती है. लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो समय निकालकर रात के अंधेरे में जमीनी हकीकत जानने के लिए लिए बाहर निकलते थे. दलितों और वंचितों की स्थिति क्या है और उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? ये देखने के लिए लालू अपने लाव-लश्कर के साथ अंधेरी रातों में निकलते थे. इसका खुलासा खुद बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा ‘गोपालगंज से रायसीना’, मेरी राजनीतिक यात्रा में उपरोक्त बातें लेखक नलिन वर्मा को बताई हैं. 

बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव को पता चला था कि ईंट भट्ठे पर काम करने वाली औरतों के साथ गलत होता है. यहां तक कि उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी होती हैं. इस पर एक रात लालू पुलिस बल के साथ बिहटा-मनेर रोड पर मौजूद ईंट-भट्ठे पर पहुंच गए. उन्होंने जानबूझकर भट्ठे से कुछ दूरी पर वाहनों का काफिला रुकवा दिया. इसके बाद वह हाथ में लाठी लिए  जब भट्ठे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक औरत गले में फूलों की माला पहने हुए है.

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औरत के साथ बदसलूकी कर रहे थे लोग

कुछ और नजदीक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसके साथ कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं. लोग इस औरत को खींच कर एक झोपड़ी में ले जाना चाह रहे हैं, जिससे वो उसके साथ गलत काम कर सकें.  लालू यादव उनके करीब पहुंचे तो लोग उन्हें देखते ही डर गए. सभी शराब के नशे में धुत थे. इस पर लालू ने तुरंत पुलिस वालों को बुलाया और सभी को गिरफ्तार करवा दिया. इसके बाद महिला को लेकर लालू अपने आवास लेकर आए और कलक्टर से कह कर उसे नौकरी दिला दी.

लालू ने कई महीनों तक जारी रखा अभियान

लालू ने खुद माना कि उनके रात के प्रवास के नतीजे दिखने लगे थे.  उन्होंने राज्य के सभी पुलिस थानों के एसएचओ को निर्देश दे दिया था कि विभिन्न कारणों से पुलिस के पास आने वाले पिछड़े और दलितों के साथ सम्मान के साथ पेश आया जाए. यह भी बड़ी बात थी कि लालू यादव के इस कदम से पूरे बिहार के वंचितों में एक सम्मान का भाव जगा. एक मुख्यमंत्री उनके घर भी आ सकता है. लालू यादव का ‘ऑपरेशन मिडनाइट’ आगे भी जारी रहा, लेकिन इसके खिला मध्य बिहार के  ईंट-भट्ठा मालिक एकजुट हुए तो वह थोड़ा नरम पड़ गए. 

Tags: bihar news
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