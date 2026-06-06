बिहार सरकार ने हटाई लालू-राबड़ी की जेड प्लस सुरक्षा, लाठी लेकर तैनात हो गए राजद कार्यकर्ता

Lalu Yadav Rabri Devi Security: बिहार सरकार द्वारा Z-प्लस सुरक्षा कवर वापस लेने से नाराज़ होकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने आज सुबह नई सुरक्षा टीम को वापस भेज दिया. राज्य सरकार द्वारा VIPs को दी जाने वाली सुरक्षा की समीक्षा के बाद टॉप-कैटेगरी की सुरक्षा वापस लेने के बाद इस हफ़्ते राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के इन सीनियर नेताओं को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (BSAP) की सुरक्षा दी गई थी. हालांकि, उन्होंने पटना में अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित घर के बाहर तैनात स्टाफ़ को हटा दिया.

इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी उनके घर की रखवाली करते और लाठियां लेकर खड़े देखे गए. इन अनुभवी नेताओं की नई सुरक्षा व्यवस्था में BSAP के दो से आठ हाउस गार्ड, पटना ज़िला फ़ोर्स के दो बॉडीगार्ड और एक पायलट व बुलेटप्रूफ़ कार शामिल थी. उनके बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y-कैटेगरी की सुरक्षा वापस कर दी.

रोहिणी आचार्य ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवर हटाने का फैसला उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बुरी मंशा से लिया गया था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि इतनी कटौती के बाद सुरक्षा का सिर्फ दिखावा बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए राबड़ी देवी जी ने अपने सरकारी आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस भेजने का फ़ैसला किया है.

यह भी पढ़ें – खान सर डर गए! गिरफ्तारी के खौफ से पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे लेकिन…

इसके अलावा, एक अन्य पोस्ट में उन्होंने राजद समर्थकों से 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर इकट्ठा होने की अपील की, ताकि एक सीधा, साफ और कड़ा संदेश दिया जा सके कि वे यादव परिवार के असली रक्षक और ढाल हैं. रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि पूरा देश और पूरा बिहार देख रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और उनके परिवार को कैसे परेशान किया जा रहा है; बिहार की जनता बदले की भावना से की गई हर कार्रवाई का मुँहतोड़ जवाब देगी.

राजद प्रवक्ता ने क्या कहा?

इसको लेकर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के और भी नेताओं द्वारा अपनी सुरक्षा वापस करने की उम्मीद है. लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को दी गई Y-कैटेगरी की सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी. राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने को कहा गया. यह घटनाक्रम तब हुआ है जब अधिकारियों ने 1997 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहीं राबड़ी देवी से 10, सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था.

यह भी पढ़ें – खान सर पर क्यों लटक रही गिरफ्तारी की तलवार? रातभर जद्दोजहद के बाद भी पुलिस लौटी खाली हाथ