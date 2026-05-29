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राबड़ी देवी का ‘मॉडर्न ब्लाउज’ और राजश्री का ‘ग्लैमरस गाउन’, तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में सास-बहू के लुक की चर्चा

गाजियाबाद में लालू परिवार ने मनाया पोते इराज का पहला जन्मदिन. पार्टी में राजश्री यादव के ग्लैमरस गाउन और राबड़ी देवी के अनोखे ब्लाउज लुक ने हर किसी को चौंकाया.

By: Shivani Singh | Published: May 29, 2026 4:21:49 PM IST

राबड़ी देवी का ‘मॉडर्न ब्लाउज’ और राजश्री का ‘ग्लैमरस गाउन’, तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में सास-बहू के लुक की चर्चा


बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बेटे और लालू प्रसाद यादव के पोते, इराज का पहला जन्मदिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेहद धूमधाम से मनाया गया. इस खास मौके पर पूरा लालू परिवार तेजस्वी की बहन रागिनी यादव के घर पर इकट्ठा हुआ. पारिवारिक री-यूनियन के साथ-साथ इस बर्थडे बैश में कई दिग्गज राजनेताओं ने भी शिरकत की. पार्टी के लिए ‘ब्लू एंड व्हाइट’ थीम चुनी गई थी. बर्थडे बॉय इराज अपनी बड़ी बहन कात्यायनी और मम्मी-पापा के साथ इसी मैचिंग ड्रेस कोड में नजर आए. चारों का यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उससे भी ज्यादा राबड़ी देवी का साड़ी का साड़ी लुक सुर्ख़ियों में आइए जानते हैं सास-बहु की ऑउटफिट की खासियत के बारे में जिसकी वजह से ये काफी चर्चें में हैं.

तेजस्वी की शर्ट पर लिखा ‘इराज के पापा’

राबड़ी देवी का ‘मॉडर्न ब्लाउज’ और राजश्री का ‘ग्लैमरस गाउन’, तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में सास-बहू के लुक की चर्चा

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बर्थडे बॉय इराज के लुक की बात करें, तो उन्होंने सफेद शर्ट के ऊपर एक प्यारी सी ब्लू हाफ-वेस्टकोट पहनी थी, जिस पर जिराफ की खूबसूरत कढ़ाई की गई थी. दिलचस्प बात यह थी कि ठीक वैसी ही जिराफ वाली डिजाइन तेजस्वी यादव की आसमानी-नीली शर्ट की पॉकेट पर भी बनी थी. इतना ही नहीं, तेजस्वी की शर्ट पर ‘इराज के पापा’ लिखा हुआ था, जिसे उन्होंने डेनिम ट्राउजर के साथ पेयर किया था. वहीं, उनकी बड़ी बेटी कात्यायनी नीले रंग की फ्रॉक में किसी डॉल जैसी लग रही थीं.

राबड़ी देवी का ‘मॉडर्न ब्लाउज’ और राजश्री का ‘ग्लैमरस गाउन’, तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में सास-बहू के लुक की चर्चा

चमकीले गाउन में बेहद ग्लैमरस लगीं राजश्री यादव

पार्टी में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव के लुक ने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने सिल्वर और ब्लू शेड का एक बेहद खूबसूरत सीक्वेन गाउन पहना था. इस गाउन के ऊपरी हिस्से पर चांदी के सितारों से जालीदार और स्ट्रेट लाइन्स का हैवी वर्क था, जो कमर के नीचे तक जा रहा था. थ्री-फोर्थ बेल स्लीव्स और साइड स्लिट वाले इस गाउन में राजश्री का लुक बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस लग रहा था.

गुलाबी साड़ी और ‘जैकेट स्टाइल’ ब्लाउज में छा गईं राबड़ी देवी

इस पूरी पार्टी में अगर किसी के लुक की सबसे ज्यादा चर्चा है, तो वह हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी. अपने पोते के जन्मदिन के लिए उन्होंने फ्लोरल डिजाइन वाली गुलाबी रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी चुनी थी. साड़ी के बॉर्डर पर गोटा-पट्टी और बारीक सीक्वेन वर्क था. राबड़ी देवी ने इसे पारंपरिक सीधे पल्लू में पहना था, लेकिन उनके ब्लाउज ने पूरे लुक को एक मॉडर्न ट्विस्ट दे दिया.

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कोटी स्टाइल ब्लाउज

राबड़ी देवी ने अपनी साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज के बजाय कॉन्ट्रास्टिंग वाइट कलर का ‘कोटी (जैकेट) स्टाइल’ ब्लाउज कैरी किया था. इस राउंड-नेक ब्लाउज की थ्री-फोर्थ स्लीव्स को ‘बैलून शेप’ दी गई थी, जिस पर गुलाबी और हरे रंग के धागों से फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी. ढीली फिटिंग वाला यह ब्लाउज ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न तड़का लगा रहा था. उन्होंने ट्रेडिशनल बिंदी, चूड़ियां, नथ और झुमकों के साथ इस लुक को पूरा किया.

सबसे जुदा रहा लालू यादव और तेज प्रताप का अंदाज

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जहाँ एक तरफ परिवार के बाकी सदस्य पेस्टल शेड्स और थीम के हिसाब से सजे-धजे थे, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का स्टाइल सबसे अलग और जुदा रहा.

लालू यादव इस मौके पर बेहद सिंपल और कंफर्टेबल बेज कलर की शर्ट और व्हाइट ट्राउजर्स में नजर आए. वहीं, हमेशा अपने अनूठे अंदाज के लिए जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव भी थीम से हटकर अपने सिग्नेचर स्टाइल में महफिल की रौनक बढ़ाते दिखे. कुल मिलाकर, ‘सास-बहू’ (राबड़ी देवी और राजश्री) की ट्यूनिंग और पूरे परिवार का यह गेट-टुगेदर इस समय टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है.

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