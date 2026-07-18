लालू यादव की तबीयत खराब, पटना IGIMS में डॉक्टरों की निगरानी में RJD सुप्रीमो; अब दिल्ली होंगे रवाना

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में भर्ती कराया गया. बेचैनी और चक्कर आने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है. इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे.

अच्छे से हुई जांच

​IGIMS में लालू प्रसाद यादव की अच्छे से जांच की गई. RJD सुप्रीमो को अस्पताल के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने उनकी आंखों की जांच की. बताया कि उन्हें लंबे समय से आंखों से जुड़ी कुछ समस्याएं बनी हुई थीं. साथ ही डॉक्टर्स की टीम ने ईसीजी भी किया. उन्हें करीब 2 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में भी रखा गया.

दिल्ली AIIMS भेजा जाएगा

RJD सांसद मीसा भारती ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की हालत फिलहाल स्थिर है. उन्होंने कहा कि उनका नियमित इलाज दिल्ली के AIIMS में चल रहा है. इसके लिए उन्हें शनिवार यानी 18 जुलाई को दिल्ली ले जाया जाएगा. मीसा भारती ने कहा कि लालू यादव की बीमारी की वजह कौटिल्य नगर इलाके में गंदगी और जलजमाव की समस्या है. जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को उठाने पर लोग इसे सिर्फ आवास की मांग से जोड़ देते हैं, जबकि यह एक महत्वपूर्ण नागरिक समस्या है.

किडनी से जुड़ी भी रहीं समस्याएं

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से लालू प्रसाद यादव नियमित रूप से डॉक्टरों की निगरानी में हैं. इससे पहले वह मई में रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर भी गए थे. तेजस्वी यादव ने बताया था कि डॉक्टरों ने उन्हें हर तीन महीने में जांच कराने की सलाह दी है, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण नियमित जांच नहीं हो सकी. अब उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गई है. दिल्ली AIIMS में विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करेंगे, जबकि परिवार और पार्टी के नेता उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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