Home > बिहार > 'जहां बहू-बेटियों को बाल पकड़कर चप्पलों से पीटा जाता हो, वो…' भाजपा ने राजद पर किया तीखा हमला!

Bihar Politics: भाजपा ने लालू परिवार पर किया तीखा हमला! रोहिणी आचार्य की चप्पलों वाली घटना पर बीजेपी ने कहा कि इसने राजद की असली मानसिकता उजागर कर दी है.

By: Shivani Singh | Published: November 16, 2025 7:04:00 PM IST

बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार की खामोश दीवारों के भीतर उठ रही तूफानी हलचल अब धीरे-धीरे बाहर झलकने लगी है. रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद परिवार की कलह ने नया मोड़ ले लिया है. तेज प्रताप यादव के भावुक संदेश ने इस घनी परिस्थितियों में और भी सवाल खड़े कर दिए हैं. लेकिन क्या सच में ये सिर्फ पारिवारिक झगड़ा है, या इसके पीछे कुछ और भी है जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को हिला सकता है?

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पार्टी की हार पर सवाल उठाने वालों को चप्पलों से पीटने की बात पोस्ट की. रोहिणी के इस बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजद पर निशाना साधा है. भाजपा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजद की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं.

‘जनता ने राजद को न चुनकर खुद को जंगलराज से बचा लिया’

भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार की जनता ने राजद को न चुनकर खुद को जंगलराज से बचा लिया है. कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जहाँ बहू-बेटियों को बाल पकड़कर चप्पलों से पीटा जाता हो. अगर ये लोग आज सत्ता में होते, तो बिहार की बहनों-बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते?

रोहिणी के बाद अब इन तीन बेटियों ने भी छोड़ा राबड़ी आवास, सत्ता की हार ने लालू परिवार के किए टुकड़े-टुकड़े!

तेजप्रताप यादव ने कहा ‘बहन का अपमान असहनीय है’ 

गौरतलब है कि रोहिणी आचार्य ने भी रविवार को अपने परिवार पर आरोप लगाते हुए कई सोशल मीडिया पोस्ट किए थे. इन पोस्ट के बाद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी उनका समर्थन करते नज़र आए. तेज प्रताप यादव ने रविवार को एक भावुक पोस्ट में अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उनके साथ जो हुआ, उसे उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी बहन का अपमान असहनीय है. “जब से मैंने अपनी बहन रोहिणी की चप्पलें उठाए जाने की खबर सुनी है, मेरे दिल का दर्द आग में बदल गया है. कल की घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है.”

इस पोस्ट में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा, “सुनो जयचंद, अगर तुम परिवार पर हमला करोगे, तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मैंने अपनी बहन रोहिणी की चप्पलें उठाए जाने की खबर सुनी है, मेरे दिल का दर्द आग में बदल गया है. जब जनता की भावनाएं आहत होती हैं, तो बुद्धि पर जमी धूल उड़ जाती है. इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर भी पर्दा डाल दिया है. इस अन्याय के परिणाम भयानक होंगे. समय की मार बहुत कठोर होती है.”

Tejashwi Yadav: तेजस्वी की राह में सबसे बड़ा ‘रोड़ा’ कैसे बन गए लालू और ‘यादव’, यहां पढ़िए पूरा विश्लेषण

Tags: bihar politicsbiharelection-hero-7BJPlalu familyrohini acharyatej pratap yadavtejashwi yadav
