Bihar Crime: 10 रुपये का लालच देकर मासूम बच्ची को अपने साथ ले गया युवक, फिर की हैवानियत, रोने-चिल्लाने की आवाज पर…

Bihar Crime News: बिहार के लखीसराय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 8 साल की बच्ची से गांव के ही एक युवक ने रेप किया. इस वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. बताया जा रहा है कि ​देर शाम पीड़िता अपने गांव की एक ग्रामीण सड़क पर साइकिल चला रही थी. इसी बीच गांव के ही एक युवक ने घात लगाकर मासूम को 10 रुपये का लालच देकर जबरन खींच लिया और उसके साथ रेप किया.

इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. ​मासूम के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी हुई. परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही 112 की टीम तुरंत सक्रिय हुई और सूर्यगढ़ा पुलिस के साथ मौके पर पहुंची.

बच्ची को सदर अस्पताल लखीसराय रेफर किया गया

परिजनों और पुलिस की मदद से लहूलुहान स्थिति में बच्ची को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) सूर्यगढ़ा लाया गया. CHC के चिकित्सकों ने पीड़िता की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय रेफर कर दिया.

मासूम की हालत गंभीर लेकिन स्थिर

वर्तमान में सदर अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में पीड़िता का इलाज जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर, लेकिन स्थिर बताई जा रही है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है.

पटना से भी आया था रेप का मामला

बता दें कि एक महीने पहले रेप का एक मामला पटना से भी आया था. परसा में तीन साल की एक बच्ची से रेप के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया था. दो अभियुक्तों में से एक बच्ची का सगा चाचा था.

बच्ची की मां ने बताया था, “मेरी दोनों बच्चियां घर के अंदर सो रही थीं. हम सिर्फ पानी लाने के लिए पांच मिनट के लिए बाहर गए थे. उसी दौरान लाइट कट गई. अंधेरे में बच्ची का चाचा उसको उठा ले गया. मैं जब घर वापस आई तो देखा बच्ची गायब है.”