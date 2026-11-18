बिहार के नालंदा के सेखली गांव में सोमवार रात भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ. इस तिलक समारोह में खेसारी समेत कई कलाकार पहुंचे थे. उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ जुट गई, जिससे अव्यवस्था फैल गई. नाराज दर्शकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और कई कुर्सियां तोड़ दीं. हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

कहां की है घटना?

यह घटना इस्लामपुर थाना क्षेत्र के शेखअल्ली गांव की है. यहां चंद्रशेखर कुमार के बेटे के तिलक समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था.

कैसे हुआ विवाद?

शुरुआत में कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था और खेसारी लाल यादव मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे. हालांकि, कुछ देर बाद भीड़ में धक्का-मुक्की और हंगामा शुरू हो गया. देखते ही देखते लोगों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. हालांकि, बिगड़ते माहौल को शांत करने के लिए खेसारी ने भी मंच से लोगों से अपील की.

दर्शकों ने तोड़ी कुर्सियां

हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे कुछ लोग और भड़क गए. गुस्साए दर्शकों ने कई कुर्सियां तोड़कर उनमें आग लगा दी. मौके पर मची अफरा-तफरी के बीच हालात काबू में नहीं आए, जिसके बाद कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा.

डीएसपी-2 ऋषिराज के मुताबिक, कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट और सुरक्षाकर्मी तैनात थे. भीड़ को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया. पुलिस अब कार्यक्रम की अनुमति और हंगामे के कारणों की जांच कर रही है.

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