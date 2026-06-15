बम, पत्थर, गोलीबारी और टॉपर…कब शुरू हुआ खान सर और रौशन आनंद के बीच का विवाद, यहां पढ़ें- पूरा टाइमलाइन

Khan Sir vs Raushan Sir: पटना में खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग के मामले में खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर खान सर और रौशन आनंद सर के बीच ये विवाद कैसे शुरू हुआ. आइए पूरा घटनाक्रम समझते हैं. बताया जाता है कि इन दोनों के बीच ये विवाद काफी सालों से चल रहा है.

इस पूरे विवाद के केंद्र में ‘किसान कोल्ड स्टोरेज’ नाम की जगह है, जो एक कैंपस की तरह काम करती है. मुसल्लहपुर में स्थित किसान कोल्ड स्टोरेज लंबे समय से कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता रहा है.

विवाद का मुख्य केंद्र

बताया जाता है कि 2018-19 तक इस कैंपस में अलग-अलग साइज के करीब 20 कोचिंग सेंटर चलते थे. ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और खान ग्लोबल स्टडीज भी यहीं से चलते हैं. कोविड-19 महामारी के बाद कई सेंटर बंद हो गए. तब तक खान सर काफी मशहूर हो चुके थे. उन्होंने अपने कोचिंग का काम बढ़ाया, कैंपस में नई इमारतें बनवाईं और बंद हो चुके कोचिंग सेंटरों के हॉल और ऑफिस किराए पर ले लिए. नतीजतन, किसान कोल्ड स्टोरेज में ज्यादातर क्लासरूम और हॉल अब खान ग्लोबल स्टडीज के कंट्रोल में हैं.

ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर आदर्श का दावा

ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर आदर्श का दावा है कि खान सर पूरे कैंपस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं. अभी कैंपस में सिर्फ छह कोचिंग सेंटर बचे हैं. यह जगह मशहूर है और बाजार समिति, महेंद्रू और मुसल्लहपुर हाट वाले इलाके में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए बेहतरीन जगह है. कहा जाता है कि खान सर को कैंपस के मालिक का समर्थन हासिल है.

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ऑफलाइन में ज्ञान बिंदु का दबदबा

पटना में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ऋषभ ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि ऑनलाइन कोचिंग में खान ग्लोबल का दबदबा है, जबकि ऑफलाइन मार्केट में खान ग्लोबल स्टडीज के मुकाबले ज्ञान बिंदु के पास ज्यादा छात्र हैं. यही वजह है कि हजारों छात्र रौशन आनंद के समर्थन में एकजुट हुए. दोनों टीचर्स उस सेगमेंट में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं जहां दूसरे का वर्चस्व है.

2017 से एक ही कैंपस में चल रहे हैं दोनों कोचिंग सेंटर

बताया जा रहा है कि दोनों कोचिंग सेंटर 2017 से एक ही कैंपस से चल रहे हैं. कैंपस के एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि दोनों कोचिंग सेंटरों के स्टाफ के बीच अक्सर हर तीन-चार महीने में झगड़े होते रहते हैं. एक घटना में जब ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर में एग्जॉस्ट फैन लगाया जा रहा था तो दीवार से ईंट का एक टुकड़ा खान सर की कार पर गिर गया. उस समय दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.

2019 में खान सर के कोचिंग सेंटर मे फेंके गए थे बम

इसके अलावा, बताया जाता है कि 2019 में खान सर के कोचिंग सेंटर पर बम फेंके गए थे. 2023 में रौशन आनंद के भाई पर हमला हुआ, डिस्प्ले बोर्ड तोड़ा गया और उनके सिर में चोट आई. उन्हें आठ टांके लगे. इन घटनाओं से एक बात तो स्पष्ट है कि खान सर और रौशन सर के बीच विवाद का लंबा इतिहास रहा है. इसके बाद खान सर की लोकप्रियता बढ़ गई. खान सर द कपिल शर्मा शो में नजर आए. जिसको लेकर रौशन आनंद सर ने आरोप लगाया कि खान सर ने पीआर पर लाखों रुपये खर्च करके अपनी पहचान बनाई है.

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टॉपर खरीदने का खान सर पर लगाया आरोप

इसके बाद फरवरी-मार्च 2026 में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के नतीजे घोषित किए गए. अभिषेक पटेल नामक एक छात्र ने टॉप किया. जिसपर खान सर और रौशन आनंद सर ने दावा कर दिया. 28 मार्च को अभिषेक पटेल ने खान सर के ऑफिस का दौरा किया और उन्हें एक बहुत बड़ी माला पहनाकर सम्मानित किया गया. जिसके जवाब में अभिषेक पटेल के साथ हुए वाट्सऐस चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और खान सर पर टॉपर को अपना बताने के लिए 10 लाख रुपये देने का आरोप लगाया. हालांकि, इन आरोपों को खान सर ने सिरे से नकार दिया.

खान सर के कोचिंग के सुरक्षा गार्डों ने की हवाई फायरिंग

2 जून, 2026 को खान सर के समर्थकों ने कथित तौर पर ज्ञान बिंदु क्लासेस के प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड के ऊपर अपना बैनर चिपका दिया. जिसका ज्ञान बिंदु के स्टाफ ने इसका विरोध किया. पत्थर चले और लोहे की छड़ें चलीं और इस हंगामे के बीच खान सर के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कथित तौर पर हवा पर गोलियां चलाईं. जिसके बाद अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है. एक तरफ जहां खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगा दी. तो वहीं, दूसरी तरफ रौशन आनंद सर को उनके भाई प्रिंस यादव के निधन पर आज यानी सोमवार (16 जून, 2026) को जमानत मिल गई है.

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