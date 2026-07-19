Home > बिहार > असली नाम से बुलाने पर चिढ़ गए खान सर, कहा – जो मुझे जीजा मानता है वो…,चाचा को चोट्टा कहकर झाड़ा पल्ला

असली नाम से बुलाने पर चिढ़ गए खान सर, कहा – जो मुझे जीजा मानता है वो…,चाचा को चोट्टा कहकर झाड़ा पल्ला

Khan Sir: बिहार की राजधानी पटना में खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है. एक पॉडकास्ट के दौरान खान सर ने खुलकर हर मुद्दों पर अपनी बात रखी.

By: Sohail Rahman | Published: July 19, 2026 12:05:45 PM IST

असली नाम से बुलाने वाले सवाल पर क्या बोले खान सर?
असली नाम से बुलाने वाले सवाल पर क्या बोले खान सर?


Bihar Khan Sir: बिहार की राजधानी पटना में खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद और भी गहराता जा रहा है. दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी है. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि मीडिया में कुछ पत्रकारों ने उन्हें उनके असली नाम फैसल खान से बुलाना शुरू कर दिया है. जिसके बाद उन्होंने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. इस मामले पर खान सर का कहना है कि जिन छात्रों को उन्होंने पढ़ाया है वे आज भी उन्हें  ‘खान सर’ ही कहते हैं, जबकि जो लोग उन्हें अपना जीजा मानते हैं वे उन्हें ‘फैजल खान’ कहते हैं.

शुभांकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान जब खान सर से उन मीडिया क्लिप्स के बारे में पूछा गया जिनमें उन्हें फैजल खान कहा गया था और यह सवाल पूछा गया कि उन्हें खान सर कहा जाना चाहिए या बाहुबली फैजल खान तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि जिन छात्रों को मैंने पढ़ाया है उनके लिए मैं कल भी खान सर था और आज भी खान सर ही हूं. हालांकि मेरे ससुराल वाले मुझे फैजल खान कहते हैं. जो कोई भी मुझे अपना जीजा मानता है वह मुझे फैजल खान ही कहता है.

You Might Be Interested In

रौशन आनंद से जुड़े सवालों का दिया जवाब

रौशन आनंद से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए खान सर ने कहा कि जिस समय पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया था, उस समय आनंद को नेपाल में होना चाहिए था. इसके बाद उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि अगर सच में गोली नहीं चली होती तो मैं झूठ बोलता? क्या मैंने रौशन के भाई प्रिंस को नेपाल भेजा था? क्या मैंने उससे कमर में पिस्तौल लगाकर घूमने को कहा था? क्या मैंने उसके सिर पर चोट मारी थी? खान सर ने आगे बताया कि प्रिंस पर पहले से ही अपहरण और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के मामले दर्ज थे.

यह भी पढ़ें – बिहार के दरभंगा में ‘बाल कटवा’ गैंग का खौफ, पहले लूटपाट फिर अपराधी क्यों काट रहे महिलाओं के बाल?

चाचा के सवाल पर क्या बोले खान सर?

इसके बाद जब इस पॉडकास्ट में खान सर ने उनके चाचा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चाचा को चोट्टा बताया. इसके अलावा, उन्होंने अवध ओझा की आलोचना का भी जवाब दिया और कहा कि वो तो लाख-करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते और वह तो राजा बनाते हैं.

यह भी पढ़ें – प्रेमी ने ही लिख डाली दिव्या की मौत की पटकथा! सुपारी देकर फिंकवा दी लाश, वजह जान खिसक जाएगी पैरों तले जमीन

Tags: khan sir
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बतौर लीड एक्टर अनिल कपूर ने दीं ये सुपरहिट फिल्में

July 18, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए शानदार हैं ये 6 जगहें

July 18, 2026

रजत टोकस के वो सीरियल, जिन्होंने लोगों को किया हैरान

July 18, 2026

पेट की चर्बी हटाने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

July 18, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 6 दमदार फिल्में

July 18, 2026

कभी इंजीनियर बनना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा, फिर एक्ट्रेस बन...

July 18, 2026
असली नाम से बुलाने पर चिढ़ गए खान सर, कहा – जो मुझे जीजा मानता है वो…,चाचा को चोट्टा कहकर झाड़ा पल्ला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

असली नाम से बुलाने पर चिढ़ गए खान सर, कहा – जो मुझे जीजा मानता है वो…,चाचा को चोट्टा कहकर झाड़ा पल्ला
असली नाम से बुलाने पर चिढ़ गए खान सर, कहा – जो मुझे जीजा मानता है वो…,चाचा को चोट्टा कहकर झाड़ा पल्ला
असली नाम से बुलाने पर चिढ़ गए खान सर, कहा – जो मुझे जीजा मानता है वो…,चाचा को चोट्टा कहकर झाड़ा पल्ला
असली नाम से बुलाने पर चिढ़ गए खान सर, कहा – जो मुझे जीजा मानता है वो…,चाचा को चोट्टा कहकर झाड़ा पल्ला