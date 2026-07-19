असली नाम से बुलाने पर चिढ़ गए खान सर, कहा – जो मुझे जीजा मानता है वो…,चाचा को चोट्टा कहकर झाड़ा पल्ला

Bihar Khan Sir: बिहार की राजधानी पटना में खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद और भी गहराता जा रहा है. दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी है. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि मीडिया में कुछ पत्रकारों ने उन्हें उनके असली नाम फैसल खान से बुलाना शुरू कर दिया है. जिसके बाद उन्होंने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. इस मामले पर खान सर का कहना है कि जिन छात्रों को उन्होंने पढ़ाया है वे आज भी उन्हें ‘खान सर’ ही कहते हैं, जबकि जो लोग उन्हें अपना जीजा मानते हैं वे उन्हें ‘फैजल खान’ कहते हैं.

शुभांकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान जब खान सर से उन मीडिया क्लिप्स के बारे में पूछा गया जिनमें उन्हें फैजल खान कहा गया था और यह सवाल पूछा गया कि उन्हें खान सर कहा जाना चाहिए या बाहुबली फैजल खान तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि जिन छात्रों को मैंने पढ़ाया है उनके लिए मैं कल भी खान सर था और आज भी खान सर ही हूं. हालांकि मेरे ससुराल वाले मुझे फैजल खान कहते हैं. जो कोई भी मुझे अपना जीजा मानता है वह मुझे फैजल खान ही कहता है.

रौशन आनंद से जुड़े सवालों का दिया जवाब

रौशन आनंद से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए खान सर ने कहा कि जिस समय पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया था, उस समय आनंद को नेपाल में होना चाहिए था. इसके बाद उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि अगर सच में गोली नहीं चली होती तो मैं झूठ बोलता? क्या मैंने रौशन के भाई प्रिंस को नेपाल भेजा था? क्या मैंने उससे कमर में पिस्तौल लगाकर घूमने को कहा था? क्या मैंने उसके सिर पर चोट मारी थी? खान सर ने आगे बताया कि प्रिंस पर पहले से ही अपहरण और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के मामले दर्ज थे.

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चाचा के सवाल पर क्या बोले खान सर?

इसके बाद जब इस पॉडकास्ट में खान सर ने उनके चाचा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चाचा को चोट्टा बताया. इसके अलावा, उन्होंने अवध ओझा की आलोचना का भी जवाब दिया और कहा कि वो तो लाख-करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते और वह तो राजा बनाते हैं.

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