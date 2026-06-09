Home > बिहार > खान सर ने 10 लाख रुपये में खरीदा टॉपर? परीक्षा में सफल छात्रों के कारण रौशन आनंद से चल रहा झगड़ा

खान सर ने 10 लाख रुपये में खरीदा टॉपर? परीक्षा में सफल छात्रों के कारण रौशन आनंद से चल रहा झगड़ा

Khan Sir Roshan Anand Rivalry: बिहार के पटना में खान सर और रौशन आनंद सर के बीच किस वजह से विवाद चल रहा है? आइए पूरा मामला समझते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: June 9, 2026 12:12:57 PM IST

खान सर और रौशन आनंद सर के बीच किस बात की चल रही लड़ाई?
खान सर और रौशन आनंद सर के बीच किस बात की चल रही लड़ाई?


Khan Sir Roshan Anand Rivalry: बिहार के पटना में कोचिंग सेंटरों को लेकर चल रहा विवाद छह दिन बाद भी थमता नहीं दिख रहा है. एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं. जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग के रौशन आनंद जेल में हैं, वहीं खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अगले आदेश या अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पूरा मामला क्या है? विवाद कैसे शुरू हुआ? इस लेख में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजों के बाद शुरू हुआ. जिसको लेकर बताया जा रहा है कि दोनों कोचिंग सेंटरों ने बड़ी संख्या में सफल उम्मीदवारों का श्रेय लेने का दावा किया; एक ने 12,000 और दूसरे ने 10,000 सफल उम्मीदवारों का दावा किया. तनाव तब और बढ़ गया जब दोनों संस्थानों के लोगों ने एक-दूसरे के पोस्टर फाड़ दिए, जिससे आखिरकार मारपीट की नौबत आ गई.

You Might Be Interested In

टॉपर्स पर दोनों ने किया दावा

फ़ॉरेस्ट रेंज ऑफ़िसर के 24 पदों के नतीजे फरवरी में घोषित किए गए थे. अभिषेक कुमार उर्फ़ अभिषेक पटेल ने टॉप किया. नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद दोनों कोचिंग सेंटरों ने उन्हें अपना छात्र बताया और अपने दावों के समर्थन में रिकॉर्ड भी पेश किए. खान सर ने दावा किया कि सफल 24 उम्मीदवारों में से 18 उनके संस्थान से थे. रौशन आनंद ने भी टॉपर पर अपना दावा जताया.

यह भी पढ़ें – Khan Sir: खान सर को मिली बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, क्या है पूरा मामला?

रौशन आनंद ने खान सर पर लगाया आरोप

इसके बाद 28 मार्च को अभिषेक पटेल सम्मान समारोह के लिए खान सर से मिलने गए. इस बात से रौशन आनंद नाराज़ हो गए और उन्होंने अभिषेक पटेल के साथ अपनी WhatsApp चैट सार्वजनिक कर दी, जिसमें छात्र उनसे कोर्स के बारे में चर्चा करते हुए दिख रहे थे. रौशन आनंद ने खान सर पर टॉपर को 10 लाख रुपये में ‘खरीदने’ का आरोप लगाया. हालांकि, रौशन आनंद सर के दावे सामने के आने के बाद अभिषेक पटेल ने इन आरोपों से इनकार किया है.

हालांकि इस खास विवाद ने मीडिया का काफ़ी ध्यान खींचा, लेकिन दोनों के बीच यह एकमात्र विवाद नहीं था. हर साल, बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद टॉपर्स और सफल उम्मीदवारों की संख्या को लेकर बहस तेज़ हो जाती है.

यह भी पढ़ें – khan Sir FIR: कहां हैं खान सर? FIR के बाद से लापता, अब गिरफ्तारी से बचने के लिए उठाया बड़ा कदम

Tags: bihar newshome-hero-pos-2khan sir
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आइवरी साड़ी में सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी ग्लो वायरल

June 8, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

June 8, 2026

मोबाइल फोन चलाने के गंभीर नुकसान

June 8, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए नोएडा की 7 जगह

June 8, 2026

कुआं गोल क्यों होता है? तिकोना या चौकोर क्यों नहीं!

June 8, 2026

8 Tips: नेचुरली काबू हो जाएगा थायरॉइड!

June 8, 2026
खान सर ने 10 लाख रुपये में खरीदा टॉपर? परीक्षा में सफल छात्रों के कारण रौशन आनंद से चल रहा झगड़ा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खान सर ने 10 लाख रुपये में खरीदा टॉपर? परीक्षा में सफल छात्रों के कारण रौशन आनंद से चल रहा झगड़ा
खान सर ने 10 लाख रुपये में खरीदा टॉपर? परीक्षा में सफल छात्रों के कारण रौशन आनंद से चल रहा झगड़ा
खान सर ने 10 लाख रुपये में खरीदा टॉपर? परीक्षा में सफल छात्रों के कारण रौशन आनंद से चल रहा झगड़ा
खान सर ने 10 लाख रुपये में खरीदा टॉपर? परीक्षा में सफल छात्रों के कारण रौशन आनंद से चल रहा झगड़ा