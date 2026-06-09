खान सर ने 10 लाख रुपये में खरीदा टॉपर? परीक्षा में सफल छात्रों के कारण रौशन आनंद से चल रहा झगड़ा

Khan Sir Roshan Anand Rivalry: बिहार के पटना में कोचिंग सेंटरों को लेकर चल रहा विवाद छह दिन बाद भी थमता नहीं दिख रहा है. एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं. जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग के रौशन आनंद जेल में हैं, वहीं खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अगले आदेश या अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पूरा मामला क्या है? विवाद कैसे शुरू हुआ? इस लेख में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजों के बाद शुरू हुआ. जिसको लेकर बताया जा रहा है कि दोनों कोचिंग सेंटरों ने बड़ी संख्या में सफल उम्मीदवारों का श्रेय लेने का दावा किया; एक ने 12,000 और दूसरे ने 10,000 सफल उम्मीदवारों का दावा किया. तनाव तब और बढ़ गया जब दोनों संस्थानों के लोगों ने एक-दूसरे के पोस्टर फाड़ दिए, जिससे आखिरकार मारपीट की नौबत आ गई.

टॉपर्स पर दोनों ने किया दावा

फ़ॉरेस्ट रेंज ऑफ़िसर के 24 पदों के नतीजे फरवरी में घोषित किए गए थे. अभिषेक कुमार उर्फ़ अभिषेक पटेल ने टॉप किया. नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद दोनों कोचिंग सेंटरों ने उन्हें अपना छात्र बताया और अपने दावों के समर्थन में रिकॉर्ड भी पेश किए. खान सर ने दावा किया कि सफल 24 उम्मीदवारों में से 18 उनके संस्थान से थे. रौशन आनंद ने भी टॉपर पर अपना दावा जताया.

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रौशन आनंद ने खान सर पर लगाया आरोप

इसके बाद 28 मार्च को अभिषेक पटेल सम्मान समारोह के लिए खान सर से मिलने गए. इस बात से रौशन आनंद नाराज़ हो गए और उन्होंने अभिषेक पटेल के साथ अपनी WhatsApp चैट सार्वजनिक कर दी, जिसमें छात्र उनसे कोर्स के बारे में चर्चा करते हुए दिख रहे थे. रौशन आनंद ने खान सर पर टॉपर को 10 लाख रुपये में ‘खरीदने’ का आरोप लगाया. हालांकि, रौशन आनंद सर के दावे सामने के आने के बाद अभिषेक पटेल ने इन आरोपों से इनकार किया है.

हालांकि इस खास विवाद ने मीडिया का काफ़ी ध्यान खींचा, लेकिन दोनों के बीच यह एकमात्र विवाद नहीं था. हर साल, बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद टॉपर्स और सफल उम्मीदवारों की संख्या को लेकर बहस तेज़ हो जाती है.

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