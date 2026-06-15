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रौशन आनंद के भाई के निधन पर टूट गए खान सर, कहा- खबर सुनते ही पैरों तले खिसक गई जमीन

Khan Sir On Prince Yadav Death: नेपाल में रौशन आनंद सर के भाई के निधन पर खान सर ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने कहा कि खबर सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई.

By: Sohail Rahman | Published: June 15, 2026 9:02:40 AM IST

खान सर ने रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के निधन पर जताया दुख
खान सर ने रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के निधन पर जताया दुख


Khan Sir on Prince Yadav Death: नेपाल में पटना की ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद खान सर का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत भारी मन से एक दुखद खबर शेयर कर रहा हूं. सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी मुझे लोगों के फोन आने लगे कि मैं खबर देखूं कि नेपाल में रौशन सर के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है. एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है.

इसके अलावा, खान ने आगे कहा कि मैंने फोन करने वालों को डांटा भी कि वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं. लेकिन जब मैंने खुद खबर देखी तो मैं पूरी तरह से टूट गया. समय कैसे बदल गया है! हम कैसी स्थिति में पहुंच गए हैं! ऐसा कैसे हो सकता है?

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खान सर ने दिखाई एक वीडियो

इसके अलावा खान सर ने इस दौरान एक न्यूज क्लिप दिखाई जिसमें प्रिंस यादव के दोस्त दिखाई दे रहे थे. उन्होंने बताया कि प्रिंस का इलाज चल रहा था और वे दवा ले रहे थे. उनके दोस्तों ने बताया कि उन्हें पहले दो बार अटैक आ चुका था. क्लिप में उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया. पिछले दो-तीन दिनों से उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी, कल जब हमने उन्हें सोते हुए देखा तो सोचा कि उन्हें आराम करने दें. धीरे-धीरे वे गहरी सांसें लेने लगे. फिर हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. किसी ने उन्हें नहीं मारा. वे हमारे करीबी दोस्त थे हम ऐसा क्यों करेंगे? किसी और ने भी उन्हें नहीं मारा; वे पहले से ही बीमार थे.

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परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं

न्यूज क्लिप खत्म होने के बाद वीडियो में खान सर आते हैं और कहते हैं कि वीडियो देखकर वे बहुत दुखी हैं. किसी परिवार के लिए इससे मुश्किल समय क्या हो सकता है? भगवान उनके परिवार को इस कठिन समय को सहने की हिम्मत दें. यह सोचना भी मुश्किल है कि वे इतनी भयानक और मुश्किल स्थिति का सामना कैसे करेंगे या इस घटना के बाद परिवार कैसे आगे बढ़ेगा. इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं.

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Tags: bihar newshome-hero-pos-2khan sir
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