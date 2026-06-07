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Khan Sir: ब्लड टेस्ट 7 में तो ईसीजी 25 रुपये…खान सर के अस्पताल में कितना सस्ता है इलाज?

Khan Sir Hospital: बिहार की राजधानी पटना में खान सर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ जहां उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. तो दूसरी तरफ उनके अस्पताल को फायर डिपार्टमेंट ने एक नोटिस थमा दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 7, 2026 12:06:52 PM IST

खान सर के अस्पताल में कितना सस्ता है इलाज
खान सर के अस्पताल में कितना सस्ता है इलाज


Bihar Khan Sir Hospital: बिहार की राजधानी पटना के जाने-माने शिक्षक खान सर उर्फ फैसल खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब फायर डिपार्टमेंट ने ‘खान हेल्थ केयर’ के हॉस्पिटल मैनेजमेंट को एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस आग से सुरक्षा के नियमों में गंभीर कमियां सामने आने के बाद जारी किया गया है. जिसको लेकर विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के अंदर सुरक्षा से जुड़ी कमियों को ठीक नहीं किया गया तो हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. फायर डिपार्टमेंट की अचानक की गई जांच और सेफ्टी ऑडिट में हॉस्पिटल परिसर में कई गंभीर कमियां पाई गईं.

फायर डिपार्टमेंट की इस जांच के बाद खान सर का ये अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनके हॉस्पिटल में अन्य प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले टेस्ट कितने रुपये का होता है.

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खान सर के अस्पताल में कितना सस्ता है इलाज?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में खान सर के अस्पताल में बहुत कम कीमत पर सेवाएं और टेस्ट उपलब्ध कराई जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अस्पताल में ब्लड टेस्ट 7 रुपये और ECG 25 रुपये में होता है. जबकि ब्लड टेस्ट का मार्केट में प्राइस 300 रुपये हैं. इसके अलावा, अगर ईसीजी के मार्केट प्राइस की बात करें तो वो करीब 225 रुपये है. खान सर के अस्पताल में एक्स रे 35 रुपये, अल्ट्रासाउंड 100 रुपये, एमआरआई 1000 रुपये और सीटी स्कैन के लिए 900 रुपये लिया जाता है.

यह भी पढ़ें – खान सर पर क्यों लटक रही गिरफ्तारी की तलवार? रातभर जद्दोजहद के बाद भी पुलिस लौटी खाली हाथ

अगर हम अन्य अस्पतालों की बात करें तो एक्स रे 300 रुपये, अल्ट्रासाउंड 1000 से 1500 रुपये, एमआरआई 3000 से 6000 हजार रुपये और सीटी स्कैन के लिए काफी चार्ज लिया जाता है. जांच के अलावा, खान सर के अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज भी काफी सस्ते में किया जाता है. ताकि किसी भी गरीब को बिना इलाज के लिए दम न तोड़ना पड़े.

कौन हैं खान सर?

वैसे तो खान सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है. आज देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग उन्हें जानते हैं. खान सर का असली नाम फैजल खान है. उनका जन्म 1993 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की है. खान सर का पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर है. इसके अलावा, यूट्यूब में उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं. उनका फोकस सस्ती शिक्षा पर रहता है.

यह भी पढ़ें – खान सर डर गए! गिरफ्तारी के खौफ से पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे लेकिन…

Tags: bihar newskhan sir
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