Khan Sir Hospital: फायर विभाग कर रहा ऐसी तैयारी, 2 हफ्ते के बाद खान सर का अस्पताल हो जाएगा सील?

Khan Sir Hospital: बिहार में खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. अब खान सर के अस्पताल पर भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या खान सर का अस्पताल अब बंद हो जाएगा? चलिए आज हम इस आर्टिकल में इस सवाल के जवाब ढूंढेंगे.

दरसअल, जानकारी सामने आ रही है कि फायर सेफ्टी विभाग अब खान अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. जिसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि 2 नोटिस देने के बावजूद अस्पताल में फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियों को दूर नहीं किया गया है.

अस्पताल के निरीक्षण के दौरान नजर आई थी कमियां

बताया जा रहा है कि जब फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खान सर के अस्पताल का निरीक्षण किया था तो उस समय में अस्पताल में फायर सेफ्टी से जुड़ी कई कमियां नजर आई थीं. इसके अलावा, बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले की अस्पताल का संचालन शुरू हो गया. विभाग ने फैजल खान को 2 नोटिस जारी करके कमियों को ठीक करने और एनओसी लेने का निर्देश दिया था. लेकिन वो अब तक ऐसा करने में नाकाम रहे हैं.

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फायर विभाग ने शुरू की नई प्रक्रिया

फायर डिपार्टमेंट ने अब अस्पताल को ‘H-1 नोटिस’ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह नोटिस बिल्डिंग को सील करने से पहले ऑपरेटर से जवाब मांगने के लिए जारी किया जाता है. इससे पहले, डिपार्टमेंट अस्पताल को ‘E-1’ और ‘G-1’ नोटिस जारी कर चुका था. दो नोटिस मिलने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने अब तक फायर सेफ्टी के जरूरी मानकों को पूरा नहीं किया है.

अस्पताल हो जाएगी सील?

अगर अस्पताल प्रशासन H-1 नोटिस जारी होने के दो हफ्ते के अंदर कमियों को ठीक नहीं करता है तो फायर डिपार्टमेंट अस्पताल को सील कर सकता है. फायर सेफ्टी ऑफिसर इंद्रजीत कुमार ने 25 मई को खान अस्पताल का फायर ऑडिट किया था और पाया कि बिल्डिंग का निर्माण अधूरा था. इसके अलावा, फायर डिपार्टमेंट से जरूरी NOC भी नहीं ली गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है. फायर डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, 2021 के बाद बनी सभी बिल्डिंग्स के लिए किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान का काम शुरू करने से पहले डिपार्टमेंट से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) लेना जरूरी है.

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