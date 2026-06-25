Khan Sir Controversy: रौशन आनंद के भाई समेत 2 को मिली बेल, खान सर पर होगा 27 जून को फैसला

Khan Sir Controversy: बिहार की राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग विवाद मामले में गुरुवार (25 जून, 2026) को सुनवाई हुई. इस मामले में मुख्य आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका. खान-रौशन विवाद में फैजल खान मामले में कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की है. इस तरह अगली सुनवाई तक खान सर को कोर्ट से राहत मिलती रहेगी. वहीं, एक अन्य मामले में गुरुवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कोचिंग कर्मचारी गौरव की नियमित जमानत मिल गई. कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों को कानूनी राहत मिली है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और गौरव की जमानत याचिका पर पटना जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों (अभिषेक कुमार और गौरव) को जमानत देने का आदेश दिया. इस फैसले के बाद मामले में एक पक्ष को राहत मिलने की चर्चा तेज हो गई है.

27 जून को होगी अगली सुनवाई

वहीं, कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख निर्धारित की है. ऐसे में अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि अगली सुनवाई में तय होगा कि फैजल खान को आगे मिलती रहेगी या झटका लगेगा. उधर, फैजल खान के साथ उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े कर्मचारियों की जमानत याचिकाओं पर भी अभी फैसला नहीं आया है.

क्या है खान सर-रौशन आनंद विवाद

यहां पर बता दें कि 2 जून, 2026 की रात के दौरान पटना (बिहार) के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर तोड़फोड़ हुई थी. इतना ही नहीं, पथराव और खान सर के गार्ड्स की पिटाई की घटना भी हुई. इस घटना के बाद खान सर के गार्ड्स द्वारा हवा में गोली चलाने का वीडियो सामने आया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था.

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वहीं, जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए.उन्होंने दावा किया कि खान सर ने उनके छोटे भाई ‘प्रिंस यादव’ (जिनका शव नेपाल के एक होटल में मिला था) की सुनियोजित हत्या करवाई है, उधर, इस मामले में खान सर ने प्रिंस यादव की मौत पर शोक व्यक्त किया है. वहीं, खान सर की गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा रखी है और वे अग्रिम जमानत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

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