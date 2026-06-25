VIDEO: खान सर की कोचिंग क्लास में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, छात्रों में मची भगदड़!

बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर इलाके में एक कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर आई है. बताया जा रहा है कि यह घटना खान सर के कोचिंग सेंटर में हुई. आग लगते ही अफरातफरी मच गई; क्लासरूम में मौजूद छात्र चिंगारी देखते ही यह चिल्लाते हुए बाहर भागने लगे कि सेंटर में आग लग गई है. हालांकि, कोचिंग सेंटर के कर्मचारियों की समय पर और समझदारी भरी कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है.





गौरतलब है कि लखनऊ की एक लाइब्रेरी में हाल ही में लगी आग की घटना के बाद पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी गई है. जिन राज्यों में बड़े पैमाने पर कोचिंग क्लास चलती हैं, वहां प्रशासन ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण कई जगहों पर कोचिंग सेंटर सील किए जा रहे हैं. खबरों के मुताबिक, फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने को लेकर खान सर के कोचिंग सेंटर को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.