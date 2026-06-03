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पटना में ‘कोचिंग वॉर’? खान सर के संस्थान पर पथराव के आरोप में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार

खान सर कोचिंग हमले मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक गिरफ्तार. छात्रों की कामयाबी की इस जंग में आगे क्या हुआ और सरकार का क्या है नया प्लान? जानिए पूरी खबर.

By: Shivani Singh | Published: June 3, 2026 3:46:48 PM IST

पटना में ‘कोचिंग वॉर’? खान सर के संस्थान पर पथराव के आरोप में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार


पटना पुलिस ने मंगलवार रात खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. मंगलवार की देर रात हुई इस हिंसक वारदात के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल तीन लोगों को दबोच लिया है.गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद भी शामिल हैं. रोशन आनंद को दीघा थाने ले जाया गया है, जहां पुलिस की एक स्पेशल टीम उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है.

खबर है कि खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े कन्हैया सिंह ने पटना के कदमकुआं पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई है. शिकायत में चार लोगों के नाम विशेष रूप से शामिल हैं, जबकि 15 अन्य को अज्ञात बताया गया है. हाल ही में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी किए गए थे. खान सर के कोचिंग संस्थान का दावा है कि सफल उम्मीदवारों में से बड़ी संख्या में छात्रों ने उनके संस्थान से ही तैयारी की थी. इस दावे के कारण ‘ज्ञान बिंदु कोचिंग’ के साथ उनका टकराव बढ़ गया था, और माना जा रहा है कि यही इस घटना की मूल वजह है. हालांकि, इस मामले में फिलहाल जांच जारी है.

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने पटना के कई इलाकों में छापेमारी की और तीन लोगों को गिरफ्तार किया:

  • रोशन आनंद (डायरेक्टर, ज्ञान बिंदु कोचिंग)
  • अभिषेक (सहयोगी)
  • गौरव (सहयोगी)

शिक्षा मंत्री ने की बड़ी घोषणा

इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी नीति बनाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोचिंग संस्थानों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा हिंसक झड़पों में न बदल जाए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार अगले तीन महीनों के भीतर एक व्यापक कोचिंग नीति का मसौदा तैयार करने की योजना बना रही है. इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले, सरकार सभी संबंधित पक्षों से सुझाव और राय लेगी.

मिथिलेश तिवारी ने यह भी चेतावनी दी कि एक बार नीति लागू हो जाने के बाद, यदि दोबारा ऐसी कोई घटना होती है, तो संबंधित कोचिंग संस्थान संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बुधवार सुबह खान कोचिंग के बाहर छात्रों द्वारा मचाए गए हंगामे के संदर्भ में उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस मामले से जुड़े सभी लोगों पर पैनी नज़र रखे हुए है, और उन्होंने सभी को सलाह दी कि वे इस मामले में राजनीति करने या राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश न करें. 

Tags: khan sir
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