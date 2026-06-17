‘पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी…विवाद के बीच खान सर का बयान हो रहा वायरल

Khan Sir Video: बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. इस बीच, रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद रौशन सर ने खान सर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. इस बीच शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें खान सर पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाला बयान देते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में खान सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता से मिलता है और इसका लक्षण भी कुत्ते जैसा है.

इसके बाद खान सर आगे कहते हैं कि इसमें कुत्ते की बेइज्जती है. इसके बाद खान सर से सवाल किया जाता है कि आपको पाकिस्तान से धमकी नहीं आता है. इसका जवाब देते हुए खान सर कहते हैं कि मेरा बस चले तो इन लोगों को एक जगह दफना दें. लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बनकर निकलेगा बहुत तेज जलेगा.

‘पाकिस्तानी किसी काम के नहीं’

खान सर आगे कहते हैं कि पाकिस्तानी किसी काम के नहीं हैं. हम तो ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो वहां से 2-4 ताजा-ताजा लाश लाया जाएगा और मेडिकस कॉलेज में पढ़ने के लिए दिया जाएगा. कितना बढ़िया एकदम फ्रेश लाश होगा, छात्र पुराने लाश से सही से सीख नहीं पा रहे हैं. इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी की बुराई नहीं करते हैं. नफरत करते हैं.

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पाकिस्तान से इतनी समस्या क्यों हैं?

इसका जवाब देते हुए खान सर कहते हैं कि पाकिस्तान में आप किसको समझाइएगा. आर्मी अलग, धर्मगुरुओं का अलग कहानी, नेताओं का अलग कहानी, पब्लिक बेचारी जो गरीब जनता है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसका जूता खाएं. आज के डेट में समस्या ये है कि पाकिस्तान भारत में मिलने की कोशिश करेगा तो जो लोग जंग लग गए हैं. वो किसी काम के नहीं हैं. उनलोगों को लाकर जेसीबी मशीन से उठाकर अरब सागर में डाल दो. पूरा साफ कर देना चाहिए.

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