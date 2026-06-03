Home > क्राइम > पहले बम, अब गोलियों की गूंज! लाखों छात्रों की उम्मीद बने खान सर आखिर किसकी आंखों में चुभ रहे हैं? सात साल में दो हमलों ने बढ़ाया सस्पेंस

पहले बम, अब गोलियों की गूंज! लाखों छात्रों की उम्मीद बने खान सर आखिर किसकी आंखों में चुभ रहे हैं? सात साल में दो हमलों ने बढ़ाया सस्पेंस

Khan Sir attack: पटना के मशहूर शिक्षक खान सर एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई क्लास या वीडियो नहीं, बल्कि उनकी कोचिंग के बाहर हुई कथित सनसनीखेज फायरिंग है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 3, 2026 12:57:45 PM IST

आखिर क्यों निशाने पर हैं खान सर?
आखिर क्यों निशाने पर हैं खान सर?


Khan Sir attack: पटना के मशहूर शिक्षक खान सर एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई क्लास या वीडियो नहीं, बल्कि उनकी कोचिंग के बाहर हुई सनसनीखेज फायरिंग है. मुसल्लाहपुर हाट स्थित कोचिंग सेंटर पर बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया. हालांकि बिहार पुलिस नें FIR में फायरिंग का जिक्र नहीं किया है, बिहार पुलिस नें एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है.
इतना ही नहीं, हमलावरों ने सेंटर के बाहर लगे पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए. इस घटना ने सात साल पहले हुए उस हमले की याद ताजा कर दी, जब इसी कोचिंग सेंटर को बम से निशाना बनाया गया था.

आखिर क्यों निशाने पर हैं खान सर?

पुलिस शुरुआती जांच में इस हमले को कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देख रही है. वहीं खान सर का कहना है कि उनकी कम फीस और बड़ी संख्या में छात्रों की सफलता कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है. उनका आरोप है कि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को सस्ती शिक्षा देने की वजह से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

हमले के बाद क्या हुआ?

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान के लिए कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है.

 2019 में भी हुआ था हमला

यह पहली बार नहीं है जब खान सर की कोचिंग को निशाना बनाया गया हो. साल 2019 में भी कोचिंग सेंटर के बाहर क्रूड बम फेंके गए थे. उस घटना में भी तोड़फोड़ हुई थी और छात्रों में दहशत फैल गई थी. अब सात साल बाद फिर से हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और कोचिंग जगत की कंप्टिशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 छात्रों के बीच क्यों लोकप्रिय हैं खान सर?

फैजल खान उर्फ खान सर देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं. उनका पढ़ाने का सरल अंदाज और बेहद कम फीस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का तरीका लाखों छात्रों को काफी पंसद आता है. यही वजह है कि देशभर से छात्र पटना पहुंचकर उनके संस्थान में दाखिला लेते हैं.
 
 

Tags: Khan Sir attackKhan Sir bomb attackKhan Sir firing incident
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