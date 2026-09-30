Home > बिहार > खगड़िया में जर्जर सीढ़ी बनी 9 साल की बच्ची के लिए काल, स्कूल में हादसे से 3 बच्चे घायल; मामले पर क्या बोलें SDM धनंजय कुमार?

खगड़िया में जर्जर सीढ़ी बनी 9 साल की बच्ची के लिए काल, स्कूल में हादसे से 3 बच्चे घायल; मामले पर क्या बोलें SDM धनंजय कुमार?

Khagaria School Accident: खगड़िया में स्कूल में पढ़ने गई बच्चों के लिए बुधवार 30 सिंतबर 2026 का दिन हादसे में बदल गया. मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव के जटाधर मिश्र प्राथमिक विद्यालय, पासवान टोला में अचानक स्कूल की सीढ़ी भरभराकर गिर गई.

By: Shristi S | Published: September 30, 2026 7:13:21 PM IST

खगड़िया में जर्जर सीढ़ी बनी 9 साल की बच्ची के लिए काल, स्कूल में हादसे से 3 बच्चे घायल;
खगड़िया में जर्जर सीढ़ी बनी 9 साल की बच्ची के लिए काल, स्कूल में हादसे से 3 बच्चे घायल;


Khagaria School Incident: बिहार के खगड़िया में स्कूल में पढ़ने गई बच्चों के लिए बुधवार 30 सिंतबर 2026 का दिन हादसे में बदल गया. मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव के जटाधर मिश्र प्राथमिक विद्यालय, पासवान टोला में अचानक स्कूल की सीढ़ी भरभराकर गिर गई. सीढ़ी के नीचे बच्चे दब गए. हादसे में 9 साल की छात्रा रितिका कुमारी की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चे घायल हो गए. घटना के बाद स्कूल परिसर में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हादसे के बाद मौके पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबे में दबे बच्चों को बचाने की कोशिश की. घायल बच्चों को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है.

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हादसे की जानकारी मिलते ही अधिकारी पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी घबरा गए. सदर SDM धनंजय कुमार समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और दूसरे संबंधित लोगों से हादसे के बारे में जानकारी इकट्ठा की.

SDM धनंजय कुमार ने कहा, आज सुबह, जानकारी मिली कि जटाधर मिश्रा प्राइमरी स्कूल की एक सीढ़ी अचानक गिर गई, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. मृतक लड़की की पहचान रितिका कुमारी के तौर पर हुई है. घायल बच्चों को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वे फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

सही कार्रवाई का भरोसा दिया

धनंजय कुमार ने आगे कहा कि यह बहुत दुखद घटना है. गांव वालों ने बताया है कि स्कूल की सीढ़ियां काफी समय से खराब हालत में थीं, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में कई बार बताया गया था. मामले की जांच की जा रही है, और जो भी जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सीढ़ियां 2018-19 से खराब हालत में थीं. स्कूल की सेफ्टी का पता लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पर एक टीम बनाई गई है. यह टीम अगले दो दिनों में स्कूल का सेफ्टी ऑडिट करेगी. यह टीम खराब बिल्डिंग और दूसरी खतरनाक जगहों की पहचान करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी एक्शन लेगी.

स्कूल मैनेजमेंट और सेफ्टी पर उठे सवाल

इस हादसे से लोकल लोगों में गुस्सा और चिंता भी है. लोकल रहने वाले प्रेम कुमार का कहना है कि स्कूल बिल्डिंग की हालत का रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि कोई भी हादसा होने से पहले कमजोर जगहों की पहचान करके उन्हें ठीक किया जा सके.

Tags: biharKhagaria News
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