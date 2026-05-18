पहले ऑटो के उड़ाए परखच्चे, फिर स्कॉर्पियो से जा भिड़ा; खगड़िया में रफ्तार का कहर, 7 की मौत, कई घायल

Khagaria Truck Accident: बिहार के खगड़िया में एक भीषण सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और पांच से अधिक लोग घायल हो गए. यह घटना NH-31 पर, पूर्वी थाथा गांव के पास, जिले के मानसी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई. मृतकों में दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं.

एक ऑटो-रिक्शा को कुचलने के बाद, ट्रक चालक जिसने मौके से भागने की कोशिश की एक पिकअप वैन और एक टाटा सफारी कार से टकरा गया, जिसके कारण उन वाहनों में सवार लोग भी घायल हो गए. पुलिस मौके पर पहुंच गई है. चालक ने ट्रक को थोड़ी दूर छोड़कर भाग गया. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और घायलों को अस्पताल भेज दिया है. आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

कैसे हुआ हादसा?

रिपोर्टों के अनुसार, खगड़िया से महेशखूंट की ओर जा रहे एक टेम्पो को सामने से आ रहे एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मार दी; मरने वालों में तीन महिला, एक युवती, एक बच्चा और दो युवक शामिल है. परिणामस्वरूप, टेम्पो में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दो अन्य पीड़ितों ने दुर्घटना स्थल से सदर अस्पताल ले जाते समय चोटों के कारण दम तोड़ दिया और दो पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई.

हादसे में लोग घायल

दुर्घटना में घायल पीड़ितों की पहचान समस्तीपुर जिले के 30 वर्षीय रंजीत पासवान; रामपुर गांव (गोगरी थाना क्षेत्र) की रहमतुन खातून; पूर्णिया जिले के दिवाकर कुमार; झंझारा गांव (पसराहा थाना क्षेत्र) के प्रीतम कुमार; सुमन कुमार (भरतखंड गांव के एक शिक्षक); संकू कुमार; और मुंगेर जिले के हरिनमार गांव की निवासी अनीता देवी के रूप में हुई है.

इसके अतिरिक्त, एक अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. इनमें से तीन पीड़ितों को बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा सुविधा केंद्र में रेफर कर दिया गया है. सदर अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब मृतक और घायल पीड़ितों को वहां लाया जाने लगा.