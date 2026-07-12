Home > बिहार > छोटी बहन से प्यार करता था नीतीश, लेकिन बड़ी से करावा दी जबरन शादी! बिहार का ये ‘पकड़ौआ विवाह’ हैरान कर देगा

छोटी बहन से प्यार करता था नीतीश, लेकिन बड़ी से करावा दी जबरन शादी! बिहार का ये ‘पकड़ौआ विवाह’ हैरान कर देगा

Bihar Pakadua Vivah Case: बिहार में एक बार फिर कथित 'पकड़ौआ विवाह' का मामला चर्चा का विषय बन गया है. एक तरफ BA का छात्र दावा कर रहा है कि उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन शादी कराई गई, तो दूसरी तरफ दुल्हन का कहना है कि दोनों के बीच दो महीने से प्रेम संबंध था और लड़के ने खुद शादी की इच्छा जताई.

By: Shristi S | Published: July 12, 2026 8:10:24 AM IST

बिहार के खगड़िया में 22 साल के युवक की 34 साल की महिला से हुआ 'पकड़ौआ विवाह'
बिहार के खगड़िया में 22 साल के युवक की 34 साल की महिला से हुआ 'पकड़ौआ विवाह'


Khagaria Forced Marriage Case: बिहार में एक बार फिर कथित ‘पकड़ौआ विवाह’ का मामला चर्चा का विषय बन गया है. इस बार कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. एक तरफ BA का छात्र दावा कर रहा है कि उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन शादी कराई गई, तो दूसरी तरफ दुल्हन का कहना है कि दोनों के बीच दो महीने से प्रेम संबंध था और लड़के ने खुद शादी की इच्छा जताई. 

दोनों के दावों ने पूरे मामले को उलझा दिया है. यह मामला खगड़िया के रहने वाले छात्र नीतीश कुमार और बाढ़ के हाथीदह इलाके की रहने वाली सीता देवी से जुड़ा है. दोनों की शादी का वीडियो भी सामने आया है. 

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कैसे हुई दोनों की मुलाकात?

नीतीश कुमार बेगूसराय के जीडी कॉलेज में BA की पढ़ाई कर रहे हैं और 22 साल के हैं. वह करीब ढाई महीने पहले अपनी बहन के सुसराल में एक शादी समारोह में गए थे. वहीं उनकी मुलाकात सीता देवी जिनकी उम्र करीब 34 साल है से हुई. बातचीत के दौरान सीता ने अपनी छोटी बहन ईशा से शादी कराने की बात कही. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और फोन पर बातचीत करने लगे.

नीतीश का कहना है कि गुरुवार को वह कॉलेज में रिजल्ट लेने और एडमिशन कराने गया था. इसी दौरान सीता का फोन आया और उसने मिलमे की इच्छा जताई. मुलाकात के बाद सीता ने उसे घर छोड़ने को कहा. जब वह उसे घर छोड़ने पहुंचे तो देर हो चुकी थी. सीता की मां ने रात होने का हवाला देकर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा.

रात को हुआ ‘पकड़ौआ विवाह’

नीतीश का आरोपप है कि रात में करीब 10 युवक पहुंचे और उसे उठाकर मंदिर ले गए. वहां जान से मारने की धमकी देकर जबरन सीता की मांग में सिंदूर भरवाया गया और शादी की सभी रस्में पूरी कराई गईं. उनका कहना है कि डर की वजह से उन्होंने विरोध नहीं किया. अगले दिन उन्हें कोर्ट ले जाकर शादी का पंजीकरण कराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मैरिज रजिस्टर पर साइन करने से इनकार कर दिया और पूरी घटना को ‘पकड़ौआ विवाह’ बताया.

मामले पर सीता ने क्या बताया?

वहीं सीता देवी ने इन सभी आरोपों को गलत बताया. उनका कहना है कि शादी समारोह में मुलाकात के बाद दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही और नीतीश ने ही शादी का प्रस्ताव रखा था. उन्होंने यह भी बताया कि वह तलाकशुदा हैं     और एक बच्चे की मां हैं. इसके बावजूद नीतीश ने उन्हें और उनके बच्चे को अपनाने का वादा किया था. 

सीता का दावा है कि गुरुवार को भी नीतीश ने उसे कॉलेज आने के लिए बुलाया था. बाद में वह उनके घर आए, जहां परिवार की मौजूदगी में दोनों की शादी कराई गई. सीता ने यह भी दावा किया कि आप शादी की वीडियो देख सकते है कोई जबरन शादी नहीं हुई है. सीता ने आरोप लगाया कि बाद में नीतीश ने उनके बैंक खाते में जमा लगभग 6 लाख रुपये और अन्य आर्थिक लाभ की बात की. जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया.

पुलिस तक पहुंचा मामला

शुक्रवार को बाढ़ सिविल कोर्ट में जब नीतीश ने शादी के रजिस्ट्रेशन पर साइन करने से इनकार कर हंगामा शुरू किया तो वहां पुलिस और मीडियाकर्मी भी आ गई. दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया. फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अलग-अलग आरोप लगा रहे हैं. 

Tags: biharForced MarriagePakadua Vivah
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