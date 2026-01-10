नीतीश कुमार को मिलेगा ‘भारत रत्न’? JDU से छुट्टी से पहले  K. C. Tyagi ने चल दिया बड़ा दांव

Bihar Politics: जनता दल (यू) के वरिष्ठ नेता और राजनीतिक सलाहकार के.सी. त्यागी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. हाल ही में उन्हें पार्टी ले बाहर निकाले जाने की चर्चाएं जोरों पर थीं. वहीं अब उन्होंने एक सियासी दांव चल, पुरा खेल पलट कर रख दिया है. केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर डाली है.

के.सी . त्यागी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

के.सी. त्यागी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में तर्क दिया कि जब चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा सकता है. तो फिर सामाजिक न्याय और सुशासन की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले नीतीश कुमार भी इस सम्मान के पूरे हकदार हैं. 8 जनवरी 2026 को लिखे पत्र में केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए 30 मार्च 2024 का भी जिक्र किया गया है. उस वक्त चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया था.

नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग

उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में लिखा कि ‘यह दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक था. क्योंकि किसानों, पिछड़ों और वंचित तबकों के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं को उचित सम्मान ने नवाजा गया. त्यागी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रयास की काफी सराहना भी की थी. पत्र में केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को समाजवादी आंदोलन को अनमोल रत्न बताया है.

‘ नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना ठीक नहीं ’

केसी त्यागी ने कहा कि ‘उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सामाजिक न्याय, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और विकास को एक अलग दिशा दी है. त्यागी के मुताबिक, नीतीश कुमार ने बिहार ही नहीं…बल्कि राष्ट्रिय राजनीति में भी एक अलग पहचान बना ली है. पहले भी देश में कई जीवित नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है. इसलिए इस आधार पर नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है.

‘ नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए ’

उन्होंने आगे लिखा कि “आपके इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर निवेदन है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न श्री नीतीश कुमार भी इस सम्मान के योग्य है. पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे आशा एवं निवेदन है कि प्रिय नेता श्री नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए ताकि इतिहास आपके प्रयासों को देर तक सराहता रहे.”

विवादों में रहे के सी त्यागी

राजनीतिक गलियारों में त्यागी के इस पत्र के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं. माना जा रहा है कि के सी का यह पत्र डैमेज कंट्रोल के लिए उठाया गया है. दरअसल, त्यागी हाल ही में कई विवादों का सामना कर चुके हैं. उन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने के फैसले का खुलकर विरोध किया था. इसके अलावा 2024 में फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार से एक अलग स्टैंड लिया था. इन विवादों के कारण उन्हें साल 2024 सितंबर में राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा भी दिया था.