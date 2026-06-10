Katihar: सोशल मीडिया पर युवकों ने अवैध हथियार की AI फोटो की शेयर, एक्शन मोड में आई पुलिस, 2 युवक को किया गिरफ्तार

Katihar, Bihar News: हाल ही में कटिहार में सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने को लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है. बिहार पुलिस एवं एसटीएफ ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार वाली एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो वायरल करने के मामले में संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस को जब सूचना मिली कि दो युवक एके-47 जैसे अवैध हथियार के साथ फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई की.

क्या है पूरा मामला

गिरफ्तार आरोपी कोढ़ा (कोलासी कैंप) थाना क्षेत्र के कर्मा टोला पंचायत दक्षिणी सिमरिया टोला के निवासी मो. इरफान और मो. मनोवर हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किये थे. पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने STF (स्पेशल टास्क फ़ोर्स) के साथ मिलकर तत्काल कार्रवाई की. तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर कर्मा टोला में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सदर-टू सुनील कुमार शर्मा एवं एसटीएफ के सहयोग से विशेष छापेमारी टीम गठित की गई थी. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एआई तकनीक की सहायता से हथियारों के साथ फोटो और वीडियो तैयार करने की बात स्वीकार कर ली है. इस अपराध के खिलाफ आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इंटरनेट पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वालों पर रखी जा रही है नजर

एसडीपीओ टू का कहना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वालों पर पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है. इसके अंतर्गत जो भी आरोपी पकड़े जायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पर भ्रामक सामग्री (Misinformation/Fake News) का प्रसार एक गंभीर चुनौती है, जो समाज, राजनीति और व्यक्तिगत सुरक्षा को प्रभावित करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इस तरह के अपराध पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई करना जरूरी है.