Bihar Crime: नौकरी का झांसा, किराए का मकान और फिर गंदा कांड… कटिहार में लोको पायलट ने युवती का किया शोषण

Katihar Loco Pilot Assault Allegation: बिहार के कटिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर 22 साल युवती को बहला-फुसलाकर एक किराए के मकान में ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का कथित मामला सामने आया है. पीड़िता के आरोप के मुताबिक, परिवार से नाराज होकर वह रेलवे स्टेशन पहुंची थी. वहीं उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को रेलवे का लोको पायलट बताते हुए उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया. इसके बाद जो कुछ हुआ, उसे लेकर युवती ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

रेलवे स्टेशन पर हुई मुलाकात

पीड़िता के मुताबिक, 22 सितंबर को वह किसी वजह से घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंची थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात कथित लोको पायलट से हुई. युवती का आरोप है कि आरोपी ने रेलवे में नौकरी लगवाने की बात कही और उसे अपने भरोसे में ले लिया. इसके बाद वह उसे कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र स्थित बरमसिया मोहल्ले में एक किराए के मकान में ले गया.

युवती ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि मकान के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. उसका यह भी आरोप है कि आरोपी ने कुछ अपने जानेवालों को वहां बुलाने की कोशिश की. इसी बीच युवती किसी तरह मकान से बाहर निकलने में कामयाब हुई और मदद के लिए शोर मचाने लगी. आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, जिसके बाद आरोपी के मौके से भाग जाने का आरोप है.

महिला थाने में पहुंची पीड़िता, दर्ज हुई FIR

घटना के बाद युवती महिला थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की. कटिहार SP के मुताबिक, शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने साफ किया है कि पीड़िता की उम्र 22 साल है और वह नाबालिग नहीं है.

CCTV से लेकर FSL जांच तक पुलिस जुटा रही सबूत

कटिहार SP ने बताया कि मामले में रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जिस मकान को घटनास्थल बताया गया है, वहां फॉरेंसिक टीम यानी FSL से जांच कराई गई है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, युवती का मेडिकल कराया गया है और उसका बयान कोर्ट में भी दर्ज कराया जा रहा है. जिस मकान का जिक्र शिकायत में किया गया है, वह किराए पर एक लोको पायलट को दिया गया था और आसपास के लोगों से भी उससे संबंधित जानकारी जुटाई है.