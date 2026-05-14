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Katihar Viral Video: 60 साल के बुजुर्ग को दिल दे बैठी महिला, फिर रात में… लोगों ने मंदिर में कराई शादी, देखें वीडियो

Katihar Marriage Viral Video: कटिहार के रहने वाले वाले बुजुर्ग सुग्रीम पासवान और फुल्की देवी पिछले करीब 2 साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे. धीरे-धीरे यह जान-पहचान प्यार में बदल गई. महिला ने भी बताया कि दो साल से वो प्यार कर रही थी और उसने बिना किसी के दबाव में आए यह शादी कर रही है.

By: Hasnain Alam | Published: May 14, 2026 5:00:41 PM IST

कटिहार शादी वीडियो
कटिहार शादी वीडियो


Katihar Marriage Video: बिहार के कटिहार से शादी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जो गांव से लेकर शहरऔर फिर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषण बना हुआ है. प्रेम-प्रसंग में हुई इस शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं. पूरा मामला कटिहार के मनिहारी प्रखंड की बाघमारा पंचायत का है, जहां एक महिला ने 60 साल के बुजुर्ग से शादी की है. यह शादी मंदिर में कराई गई.

जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग सुग्रीम पासवान और फुल्की देवी पिछले करीब 2 साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे. धीरे-धीरे यह जान-पहचान प्यार में बदल गई. महिला ने भी बताया कि दो साल से वो प्यार कर रही थी और उसने बिना किसी के दबाव में आए यह शादी कर रही है. वहीं बुजुर्ग ने भी इस बात को माना कि उसने बिना किसी के दबाव में आकर यह विवाह अपनी मर्जी से किया है.

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गांव के मंदिर में कराई गई दोनों की शादी

जानकारी के अनुसार, बीते बुधवार (13 मई, 2026) की रात गांव के मंदिर में दोनों की शादी कराई गई है. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. धीरे-धीरे यह मामला गांव में चर्चा का विषय बन गया. इसके बाद बीती रात पंचायत ने दोनों की शादी करा दी. दोनों को पहले समझाया गया था, लेकिन ये एक-दूसरे के साथ रहने की बात कहते रहे.

गांव में इसको लेकर काफी देर तक हंगामा भी हुआ.  स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों और पंचायत के लोगों ने फैसला लिया कि दोनों की शादी करा दी जाए ताकि विवाद खत्म हो सके. फिर पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों को मंदिर ले जाया गया. बुजुर्ग प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर जीवनभर के लिए महिला को अपना लिया.

मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई और अपना आशीर्वाद दिया. अब इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे कटिहार में हो रही है. कई लोग इसे सच्चे प्यार की मिसाल बता रहे हैं.

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