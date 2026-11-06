Bihar: कटिहार में पोते की मौत का बदला लेने के लिए पुजारी की हत्या, जादू-टोने के शक में रची साजिश; जीभ काटकर पेड़ से लटकाया शव

Bihar News: बिहार के कटिहार में अंधविश्वास और बदले की भावना में एक बुजुर्ग पुजारी की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. छह महीने के पोते की मौत के लिए पुजारी को जिम्मेदार मानते हुए एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर हत्या की साजिश रची. आरोप है कि पहले पुजारी का गला घोंटा गया और फिर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली गई. इसके बाद कथित तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर उसकी जीभ काट दी गई और शव को पेड़ से लटका दिया गया.

मामला आजमनगर थाना क्षेत्र स्थित खरसोता गांव का है, जहां बीते 2 नवंबर को पुजारी हीरालाल मंडल की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गांव के ही 65 वर्षीय अनंतलाल मंडल को गिरफ्तार किया है. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और मृतक की टूटी हुई रुद्राक्ष माला भी बरामद की गई है.

पुलिस जांच के मुताबिक, करीब एक साल पहले अनंतलाल मंडल के छह महीने के पोते की मौत हो गई थी. इसके बाद उसे शक होने लगा कि पुजारी हीरालाल मंडल ने जादू-टोना कर उसके पोते की जान ली है. इसी अंधविश्वास और बदले की भावना में उसने पुजारी की हत्या की साजिश रच डाली.

दो बेटों के साथ मिलकर बनाई हत्या की योजना

डीएसपी मंगलेश कुमार के मुताबिक, अनंतलाल मंडल ने अपने दो बेटों रिंकू मंडल और शंभू मंडल के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी. आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुजारी की जीभ काट दी गई और शव को पेड़ से लटका दिया गया. इस पूरी घटना को कथित तांत्रिक अनुष्ठान का रूप देने की कोशिश की गई.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

घटना के बाद पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए विशेष टीम गठित की थी. जांच और पूछताछ के दौरान अनंतलाल मंडल का नाम सामने आया. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

फिलहाल पुलिस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास और जादू-टोने के नाम पर होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.