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Katihar Marriage: बाढ़ पर भारी पड़ा प्यार… सैलाब के सीने पर निकली बारात, दुल्हन को नाव में बैठाकर घर लाया दूल्हा!

Katihar Marriage News: मनिहारी प्रखंड का कठोतिया कालीगंज गांव पूरी तरह जलमग्न है. बारात ले जाने के लिए न गाड़ियां थीं, न पक्की सड़क. लेकिन, दूल्हे शफीक के इरादे चट्टान जैसे थे. उसने शादी टालने के बजाय नाव को ही अपनी 'दूल्हे की गाड़ी' बना लिया.

By: Hasnain Alam | Published: September 9, 2026 1:34:11 PM IST

कटिहार में बाढ़ के बीच हुई शादी
कटिहार में बाढ़ के बीच हुई शादी


Katihar Marriage News: बाढ़, उफनती लहरें और चारों तरफ अथाह पानी… लेकिन जब नीयत पक्की हो, तो कुदरत का कहर भी रास्ता छोड़ देता है. दरअसल, बिहार के कई जिलोंं में इन दिनों बाढ़ से लोग परेशान हैं. वहीं बाढ़ की बीच कटिहार से एक ऐसा मामला आया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. जिले के चार प्रखंडों में करीब 3 लाख लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और रास्ते लापता हैं. लेकिन, इसी तबाही के बीच बरारी और मनिहारी प्रखंड ने वो नजारा देखा, जिसने साबित कर दिया कि हौसले के आगे सैलाब भी बेबस है.

मनिहारी प्रखंड का कठोतिया कालीगंज गांव पूरी तरह जलमग्न है. बारात ले जाने के लिए न गाड़ियां थीं, न पक्की सड़क. लेकिन, दूल्हे शफीक के इरादे चट्टान जैसे थे. उसने शादी टालने के बजाय नाव को ही अपनी ‘दूल्हे की गाड़ी’ बना लिया. सेहरा सजा, बाराती तैयार हुए और गाड़ियों के काफिले की जगह तैरती हुई नावों का काफिला पानी चीरते हुए दुल्हन के द्वार की ओर निकल पड़ा.

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दुल्हन को नाव में बैठाकर घर लाया दूल्हा

चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी का खौफनाक मंजर था, और उस मंजर के बीच शान से तैरती यह बारात जिसने भी देखी, देखता ही रह गया. निकाह के सारे रस्म-ओ-रिवाज पूरे हुए और फिर विदाई भी उतनी ही धाकड़ अंदाज में हुई. दुल्हन को नाव में बैठाकर, पतवारों के सहारे दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हनिया को लेकर घर लौटा.

दूल्हे शफीक ने कहा कि गांव डूबा है, हमारे हौसले नहीं. तारीख पहले से तय थी, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था. बाढ़ से घबराने के बजाय हमने इसे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बना दिया. 

ऐसे में कुदरत रास्ता रोकती रह गई और ये बारात अपनी मंजिल पाकर लौटी. सैलाब के बीच नाव पर सवार दूल्हा-दुल्हन की यह विदाई अब पूरे इलाके में चर्चा के केंद्र में है.

(कटिहार से सोनू चौधरी की रिपोर्ट)

Tags: bihar newskatihar news
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