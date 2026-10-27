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हिंदू लड़के संग मुस्लिम युवती ने भागकर रचाई शादी, अब जान का खतरा! प्रेमी जोड़े ने बिहार CM से मांगी सुरक्षा

Katihar Inter Religion Marriage: बिहार के प्रेमी युगल ने धर्म की दीवार तोड़ घर से भागकर शादी कर ली है. अब उन्हें परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी मिल रही है. इसे लेकर कपल ने बिहार के मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 27, 2026 8:46:57 PM IST

कटिहार में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से भागकर रचाई शादी
कटिहार में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से भागकर रचाई शादी


बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर की रहने वाली मुस्लिम युवती शिफत खातून ने हिंदू युवक सूरज कुमार से अपनी मर्जी से भागकर प्रेम विवाह कर लिया है. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें जाने से मारने की धमकियां मिल रही हैं. इसलिए उन्होंने बिहार सरकार से सुरक्षा की मांग की है. जानिए पूरा मामला. 

कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

वीडियो में युवती कहती है कि उसका नाम सिफत खातून है और उसके पिता का नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम है. वह मूसापुर कटिहार बिहार की रहने वाली है. उसने सूरज कुमार नाम के लड़के से शादी कर ली है. युवती का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़कर शादी की है और इसमें उसके प्रेमी की कोई गलती नहीं है. उसका आरोप है कि उसके पिता और परिवार के लोग प्रेमी पर गलत आरोप लगा रहे हैं और झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. युवती ने यह भी दावा किया कि पुलिस और प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है.



डीएसपी पर लगाया आरोप

आगे युवक कहता DSP सुमित कुमार यादव का जिक्र करते हुए कहता है कि वह उन्हें परेशान कर रहा है. युवक के मुताबिक, उसके परिवार के सदस्यों को भी परेशान किया जा रहा है और कुछ लोग हथियार लेकर उनके घर तक पहुंचे हैं. उसने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री से जल्द मदद की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा और न्याय नहीं मिला, तो उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा.

कहीं भी आकर बयान देने को तैयार

युवती ने कहा कि वह और उसका प्रेमी कहीं भी जाकर अपना बयान देने के लिए तैयार हैं. उसने बिहार सरकार से जल्द संपर्क कर उनकी मदद करने की गुहार लगाई है.

यह खबर भी पढ़ें: नए अंदाज में प्रोपोज करने चले थे ‘प्रोफेसर साहब’, हां तो नहीं…चप्पल उतारकर छाता ने कर डाली पिटाई

Tags: bihar newsInterfaith Love MarriageKatihar Inter Religion Marriagekatihar news
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