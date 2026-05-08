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Bihar: कटिहार में महिला के साथ पकड़ा गया सरकारी मदरसे का शिक्षक, आपत्तिजनक हालत में थे दोनों, लोगों ने किया ये हाल

Katihar News: ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने कानून को हाथ में लेने से भी गुरेज नहीं किया. मौके पर ही शिक्षक और महिला के हाथों को रस्सियों से जकड़ दिया गया. वहीं जब पुलिस पहुंची तो उनका भी लोगों ने विरोध किया.

By: Hasnain Alam | Published: May 8, 2026 5:30:35 PM IST

कटिहार में प्रेमिका के साथ पकड़ा गया शिक्षक
कटिहार में प्रेमिका के साथ पकड़ा गया शिक्षक


Bihar News: कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते और जब बात एक सरकारी मदरसा के शिक्षक की हो, तो बदनामी का शोर और भी गहरा हो जाता है. बिहार के कटिहार के धूमनगर में नैतिकता की सारी दीवारें उस वक्त ढह गईं, जब ग्रामीणों ने एक सरकारी मदरसा के शिक्षक को उनकी महिला मित्र के साथ ‘आपत्तिजनक’ हालत में पकड़ लिया.

ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने कानून को हाथ में लेने से भी गुरेज नहीं किया. मौके पर ही शिक्षक और महिला के हाथों को रस्सियों से जकड़ दिया गया. वायरल हो रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ‘ज्ञान के प्रकाश’ का दावा करने वाले शिक्षक आज खुद कालिख पुतवाए खड़े हैं. मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन तरीका और जगह ने इसे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है.

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ग्रामीणों ने किया पुलिस का विरोध

हैरानी की बात तो यह है कि सूचना मिलते ही आजमनगर पुलिस मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन ‘खाकी’ का इकबाल यहां फीका नजर आया. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के भारी विरोध और ‘पंचायती’ के रसूख के आगे पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा. फिलहाल धूमनगर में पंचायत बैठाई गई है, जहां तुगलकी फरमानों और आपसी सुलह के बीच कानून सिसकता नजर आ रहा है.

किताबों में लिखा था कि ‘हया ही आधा ईमान है, मगर यहां तो उस्ताद ही मजहब से अनजान है. मदरसे की चहारदीवारी में जो देते थे, नेक रास्ते की सीख, आज वही इश्क की गलियों में मांग रहे हैं जलील होकर भीख. खाकी खामोश खड़ी है और पंचायत का पहरा है, गुनाह गहरा है उस्ताद और दाग भी बहुत गहरा है.’

क्या एक सरकारी शिक्षक को इस तरह सरेआम प्रताड़ित करना सही है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या पुलिस को पंचायती के भरोसे ऐसे संगीन मामलों को छोड़ देना चाहिए? क्या मदरसा जैसे संस्थानों में नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों की जांच अब सड़कों पर होगी.

(सोनू चौधरी की रिपोर्ट)

Tags: bihar newskatihar news
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