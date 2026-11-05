Bihar: कटिहार पुलिस लाइन में 15 दिनों से फर्जी सिपाही बनकर रह रहा शख्स, वर्दी और फेक आईकार्ड भी बरामद

Bihar News: बिहार के कटिहार में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. पुलिस लाइन परिसर में एक युवक पिछले करीब 15 से 20 दिनों से फर्जी सिपाही बनकर रह रहा था. इसकी भनक लगने के बाद सहायक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान सहरसा जिले के डेरा थाना क्षेत्र निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर 2026 की रात करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पुलिस लाइन परिसर में रह रहा है. सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

खुद को बताता था एक्स आर्मी मैन और डायल-112 का चालक

जांच में सामने आया कि आरोपी पुलिस की वर्दी और पहचान का इस्तेमाल कर पुलिस लाइन परिसर में जवानों के बीच रह रहा था. वह खुद को एक्स आर्मी मैन और डायल-112 का चालक बताता था. उसके पास से एक सेट कैमुफ्लाज वर्दी, एक जोड़ी जूते, फर्जी पहचान पत्र, एक मोबाइल फोन और पुलिस की वर्दी में खिंचवाई गई दो तस्वीरें बरामद की गई हैं.

पुलिस लाइन में कैसे मिली एंट्री, जांच जारी

इस मामले ने पुलिस लाइन की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर आरोपी इतने दिनों तक पुलिस परिसर में कैसे रहा और उसे वहां प्रवेश किसने दिलाया, पुलिस इसकी जांच कर रही है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल आरोपी के पुलिस लाइन में रहने के मकसद का पता लगाया जा रहा है. जांच में यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.