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Katihar Fake Constable: कटिहार में ‘फर्जी सिपाही’ का भंडाफोड़, खाकी की आड़ में खेल रहा था खेल, पुलिस ने दबोचा!

Katihar Fake Constable News: आरोपी सुशील कुमार ने अररिया में भी खुद को पुलिस विभाग का असली कर्मचारी बता रखा था और वहां बकायदा पुलिस की नौकरी करने का ढोंग रच रहा था. फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

By: Hasnain Alam | Published: June 21, 2026 10:00:18 PM IST

कटिहार फेक कॉन्सटेबल
कटिहार फेक कॉन्सटेबल


Bihar Fake Constable News: बिहार के कटिहार से एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है. यहां पिछले कई दिनों से पुलिस महकमे और आम लोगों की आंखों में धूल झोंककर रह रहे एक फर्जी सिपाही को पुलिस ने धर-दबोचा है. गिरफ्तार किए गए आरोपी युवक की पहचान 23 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पता चला है कि आरोपी सुशील कुमार ने अररिया में भी खुद को पुलिस विभाग का असली कर्मचारी बता रखा था और वहां बकायदा पुलिस की नौकरी करने का ढोंग रच रहा था.

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फर्जीवाड़े के पीछे की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके इस फर्जीवाड़े के पीछे की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि खाकी वर्दी का रौब दिखाकर उसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.

मिर्जापुर से भी आया था फर्जी दारोगा का मामला

बता दें कि इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी सामने आया था. मिर्जापुर कलेक्ट्रेट में पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे एक युवक को लोगों ने शक होने पर पकड़ लिया. कंधे पर स्टार और नेमप्लेट लगाकर खुद को इंस्पेक्टर बताने वाला युवक सवालों के जवाब में बार-बार उलझता रहा.

कलेक्ट्रेट के परिसर में घूम रहे फर्जी दारोगा ने नेमप्लेट लगा रखा था, जिसपर शिवपाल इंस्पेक्टर लिखा था, जो कि प्रयागराज से मिर्जापुर आ कर थाने की तलाश कर रहा था. जब स्थानीय लोगों ने दारोगा से पूछा उसने बताया कि प्रयागराज से आए हैं और थाना ढूंढ रहे हैं. महिला थाना पर पोस्टिंग है और कागज बनवाने के लिए कलेक्टरेट परिसर में आए हुए हैं.

स्थानीय लोगों को शक होने पर इस दारोगा को रोका गया और पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस उसे शहर कोतवाली ले गई. जांच में उसकी पहचान प्रयागराज के करछना निवासी शिव कुमार पाल के रूप में हुई. फर्जी दारोगा के पास से आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है.

Tags: bihar newskatihar news
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