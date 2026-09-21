Bihar News: रात के अंधेरे में बर्थ के नीचे होने लगी हलचल, अचानक सामने आया ‘बिन बुलाया मेहमान’; यात्रियों की चीख से गूंज उठा पूरा कोच!

Katihar Express Snake Sleeper Coach Video: चलती ट्रेन में सफर करना वैसे तो एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सीट के नीचे से अचानक कोई ऐसा मेहमान निकल आए, जिसे देखकर रूह कांप जाए? कटिहार एक्सप्रेस के एक स्लीपर कोच में यात्रियों के साथ कुछ ऐसा ही खौफनाक वाकया हुआ, जिसने पूरे डिब्बे में हड़कंप मचा दिया. रात के सन्नाटे में जब ट्रेन अपनी रफ्तार से कोलकाता की ओर बढ़ रही थी, तभी बोगी के भीतर एक रहस्यमयी हलचल शुरू हुई. साइड-लोअर बर्थ के नीचे से अचानक एक लंबा और खतरनाक सांप रेंगते हुए बाहर आ गया. यात्रियों की नजर जब उस जहरीले जीव पर पड़ी, तो उनकी चीखें निकल गईं और कोच में अफरा-तफरी मच गई. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे यह अनचाहा मेहमान बर्थ के नीचे से निकलकर फर्श पर रेंग रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए सहमे हुए हैं.

चलती ट्रेन में बर्थ के नीचे से निकला सांप

कटिहार एक्सप्रेस के एक स्लीपर कोच में रात के वक्त यात्रियों का सफर उस समय सहम गया, जब एक लंबा सांप अचानक चलती ट्रेन के डिब्बे में दिखाई दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, यह सांप एक साइड-लोअर बर्थ के ठीक नीचे से बाहर निकला था. इस अचानक हुई घटना से यात्रियों की नींद उड़ गई और कोच में भारी दहशत फैल गई.

यात्रियों में मची अफरा-तफरी, वीडियो हुआ वायरल

सांप को अपनी सीटों के आसपास रेंगता देख यात्रियों के होश उड़ गए. कुछ लोग डर के मारे दूरी बनाते नजर आए, तो कुछ ने हिम्मत जुटाकर उसे भगाने की कोशिश की. यह पूरा खौफनाक मंजर किसी यात्री ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

🛏️ Sleeper Coach or Snake Sanctuary? 🐍 A disturbing scene was reportedly witnessed on the Katihar Express while travelling towards Kolkata at night—a long snake was seen emerging from beneath a Side Lower berth in a moving train. 🎟️ Full fare

🛏️ Sleeper berth

🐍 And… pic.twitter.com/LoQ32A7snk — Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) September 20, 2026

ट्रेन के दरवाजे के पीछे जा छिपा सांप

वायरल फुटेज में दिखाई दे रहा है कि वह खतरनाक सांप बर्थ के नीचे से निकलकर कोच के एक कोने की तरफ बढ़ता है और अंत में ट्रेन के दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाता है, जहां उसका कुछ हिस्सा और पूंछ साफ नजर आती है. हालांकि, इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन इसने रेलवे सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स रेलवे प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक जहरीला सांप ट्रेन के डिब्बे के अंदर कैसे पहुंच गया. लोगों का कहना है कि यह घटना ट्रेनों में नियमित साफ-सफाई, मेंटेनेंस और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है, जिस पर रेलवे अधिकारियों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है.

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