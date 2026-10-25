Bihar Crime: कटिहार में गाना बजाने को लेकर विवाद, युवक के मुंह में ठूंसा कपड़ा, फिर पीट-पीटकर हत्या

Bihar Crime News: कटिहार में पड़ोसियों के साथ मामूली कहासुनी के बाद 18 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बीच-बचाव करने पहुंचे मृतक के बड़े भाई को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया. घटना समेली प्रखंड के डूमर पंचायत अंतर्गत बकिया गांव के वार्ड संख्या 10 की है. हत्या का आरोप गांव के ही चार युवकों पर लगाया गया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं, मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि बकिया गांव निवासी मिथिलेश कुमार यादव के बड़े बेटे संतोष कुमार और छोटे बेटे सुमित कुमार का पड़ोस के कुछ युवकों के साथ पहले से विवाद चल रहा था. इस विवाद को लेकर गांव में तीन बार पंचायती भी हुई थी, जिसके बाद मामला शांत कराया गया था. हालांकि, विवाद की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

इसी बीच अश्लील गाना बजाने को लेकर सुमित कुमार (18) की पड़ोस के युवकों से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि चार युवकों ने मिलकर सुमित की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं, भाई को बचाने पहुंचे संतोष कुमार के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गया.

मुंह में कपड़ा ठूंसकर की मारपीट

मृतक के परिजनों आरती देवी और फुकु देवी ने आरोप लगाया कि घटना के समय पड़ोस के कुछ युवक शराब के नशे में थे. सुमित घर लौट रहा था, तभी उसके साथ कहासुनी हुई. परिजनों के मुताबिक, आरोपियों ने सुमित को घर के अंदर ले जाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वह आवाज नहीं निकाल सके. इसके बाद लाठी-डंडे से बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी गई. बीच-बचाव करने पहुंचे बड़े भाई संतोष के साथ भी मारपीट की गई.

परिजनों का आरोप है कि घटना में शामिल युवक वारदात के बाद फरार हो गए हैं. उन्होंने पुलिस से सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ कर शुरू की जांंच

घटना की सूचना मिलने पर पोठिया थाना अध्यक्ष नवीन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

मामले को लेकर पोठिया थाना में आवेदन दिया गया है. पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है. अब परिजनों को आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय का इंतजार है.